Stephanie et Ryan de ’90 Day Fiancé ‘sont-ils toujours ensemble?

Il n’y a vraiment rien de mieux qu’une émission de télé-réalité remplie de drames et la dernière saison de Fiancé de 90 jours ne déçoit pas.

Cette saison suit trois couples familiers – Rebecca et Zied, Mike et Natalie, et Hazel et Tarik – et les fans sont également présentés à quatre nouveaux couples: Andrew et Amira, Yara et Jovi, Brandon et Julia, et Stephanie et Ryan.

Stephanie et Ryan ont haussé les sourcils dès le départ, principalement en raison de leur énorme différence d’âge.

Stephanie, 52 ans, est presque deux fois plus âgée que son fiancé, Ryan, qui a 27 ans. Et si certaines personnes croient que l’âge n’est rien d’autre qu’un nombre, en raison de leur différence d’âge, les fans du monde entier se demandent tous la même chose:

Sont Stephanie et Ryan de Fiancé de 90 jours encore ensemble?

Jetons un coup d’œil à ce que nous savons de leur relation, y compris où ils en sont actuellement, et pourquoi les fans pensent qu’ils ne parviendront pas à l’autel.

Qui est Stephanie Davdison?

Stephanie est une femme d’affaires de 52 ans du Michigan qui n’a jamais eu de relation sérieuse auparavant.

Selon sa biographie Instagram, elle est la propriétaire du Skin Envy Non-Surgical Weight Loss Center, qui a deux emplacements dans la région de Grand Rapids / Kalamazoo au Michigan et dans la région de Petoskey / North Michigan.

Comment Stephanie et Ryan se sont-ils rencontrés?

Stephanie et Ryan se seraient rencontrés alors qu’elle était en vacances au Belize.

La rumeur veut que Stephanie paie également le loyer de Ryan, se qualifie elle-même de «cougar» et de «maman de sucre», envoie de l’argent à Ryan au Belize et achète des cadeaux pour Ryan et tous ses amis.

Les fans ont de grandes réserves à propos de Stephanie et Ryan.

Dans un fil de discussion sur Reddit, les fans ont exprimé leurs préoccupations concernant la relation de Stephanie et Ryan, même si nous ne les avons pas encore vus dans la série (ils seront présentés dans les prochains épisodes).

«Elle a 52 ans, 27 ans. Elle l’a rencontré au Belize, donc je suppose qu’il vient de là-bas. Elle n’a jamais été dans une relation sérieuse et le soutient financièrement », a écrit un fan. «Un désastre est écrit partout.»

«Elle est financièrement stable et belle, mais elle est allée chercher un jeune de loin qui l’utilise clairement. Elle n’est pas en sécurité émotionnelle, sinon elle pourrait obtenir un jeune filet plus près de chez elle», a ajouté un utilisateur de Reddit.

«C’est une cougar. Guy obtient une bonne affaire de son point de vue », a commenté un autre fan. «Il la quittera quand la chirurgie plastique ne pourra pas suivre mais pour l’instant il est bien placé lol.

Un fan sur Twitter a également prédit que la relation de Stephanie et Ryan ne fonctionnera pas, écrivant: « Les nouveaux couples pour 90 DAY FIANCE ont été révélés, et laissez-moi vous dire. Celui-ci? Stephanie (52, MI) et Ryan (27, Belize)? Celui-ci ne se termine pas bien. «

Cependant, certains fans pensent qu’ils peuvent tenir la distance.

Un utilisateur de Reddit a noté que ce n’est pas parce que leur relation peut sembler non conventionnelle qu’ils n’auront pas une relation réussie:

«Je ne sais pas si elle est victime d’une arnaque parce que nous venons de lui être présenté. Elle a dit dans sa petite promo qu’elle était «maman de sucre». Si quelqu’un sait qu’il offre une incitation financière à un partenaire plus jeune et attrayant qui s’intéresse principalement à cet incitatif financier en échange d’une compagnie, je ne vois pas cela comme une arnaque. Les hommes plus âgés et plus riches ont fait cela avec des femmes plus jeunes et attirantes. L’idée que le mariage doit être basé uniquement sur une relation amoureuse est ridicule et je pense que c’est court. Les gens veulent des choses différentes d’un mariage; certains veulent de l’amour, d’autres du soutien et de la sécurité. «

Ryan est notamment absent du compte Instagram de Stéphanie.

C’est peut-être parce que Stephanie et Ryan n’ont pas encore été présentés aux téléspectateurs, mais Ryan est absent du compte Instagram de Stephanie.

Ses photos consistent en de nombreuses photos d’elle-même, y compris la propriétaire d’entreprise de 52 ans posant sur l’une de ses nombreuses voitures.

Stephanie et Ryan font leurs débuts sur Fiancé de 90 jours le 27 décembre.

Les fans auront enfin un aperçu de la relation de Stéphanie et Ryan lors de l’épisode du 27 décembre de Fiancé de 90 jours.

Vous pouvez voir de nouveaux épisodes de Fiancé de 90 jours le dimanche sur TLC à 20 h HE.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.