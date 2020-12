Steph Curry réagit aux rumeurs bizarres de James Harden aux guerriers

La rumeur de la NBA a été sur l’une ces derniers temps.

Avec des rumeurs qui circulent selon lesquelles James Harden veut quitter Houston, il est logique que les fans commencent à spéculer où il pourrait aller. Jusqu’à présent, il a été rapporté que les Nets, les Bucks, les 76ers et même les Heat sont tous sur sa liste, bien qu’il reste à voir si un commerce diminuera ou non. Quoi qu’il en soit, les fans des Rockets transpirent en ce moment, d’autant plus qu’ils ne veulent pas perdre leur joueur de franchise. Une rumeur qui a été vraiment bizarre, est l’idée que Harden pourrait aller aux Golden State Warriors. Lors d’une récente apparition à la radio sur 95.7 The Game, Steph Curry a parlé des rumeurs Harden, notant qu’il avait déjà vécu cela auparavant et que les fans devraient tout prendre avec un grain de sel. . Ezra Shaw / «Qu’est-ce que c’était, probablement il y a deux ou trois ans, il y avait une rumeur selon laquelle LeBron [James] allait partir [the Cleveland Cavaliers] et viens jouer pour nous. Il y a toutes sortes de choses que vous entendez, et cela fait partie du petit monde qu’est les cercles de rumeurs de la NBA et ainsi de suite », a déclaré Curry. «Certaines des choses dont vous vous moquez un peu. Certaines choses ne sont qu’une partie de l’entreprise, mais jusqu’à ce que quelque chose se passe dans cette ligue, vous ne faites que le balayer. Cela fait partie de la nature de l’entreprise. » Harden to the Warriors serait un coup de force pour les deux camps, bien qu’il soit assez clair à ce stade que cela n’arrivera tout simplement pas. Les Rockets et les Warriors sont de grands rivaux, et le premier ne voudrait jamais donner à Golden State l’un des meilleurs joueurs de toute la ligue. [Via]