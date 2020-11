Steph Curry et Under Armour s’apprêtent à lancer une nouvelle «marque au curry»

Steph Curry est désormais officiellement le Michael Jordan d’Under Armour.

Steph Curry est actuellement l’un des plus grands noms de la NBA et cette saison, il aura une énorme opportunité de ramener les Golden State Warriors en séries éliminatoires. Le jeu de Curry au cours des dernières années lui a permis de remporter deux trophées de MVP de la NBA tout en obtenant trois championnats de la NBA et cinq apparitions en finale de la NBA. Avec tout ce succès à l’esprit, il ne devrait pas être surprenant qu’il ait son propre contrat de sneakers signature avec Under Armour. Les deux ont eu une relation fructueuse au fil des ans et avant la sortie de son UA ​​Curry 8, il semblerait qu’une toute nouvelle opportunité se soit présentée. Selon Shams Charania de The Athletic, Steph et Under Armour ont officiellement lancé la marque Curry, une division d’UA, mais qui ne proposera que des produits soutenus par Curry. En termes simples, Curry est maintenant le Michael Jordan d’Under Armour. Bien sûr, les baskets Nike de Jordan étaient si populaires qu’il a pu créer Jordan Brand. Maintenant, Curry a une opportunité similaire et les fans peuvent s’attendre à des baskets, des vêtements et peut-être même des vêtements de golf. La première sneaker à sortir sous la marque Curry sera l’UA Curry 8, qui devrait arriver le 11 décembre. C’est un énorme mouvement pour la star du basket et il sera intéressant de voir comment cela se déroulera dans les mois à venir. Christian Petersen / pour The Match