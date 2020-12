Steph Curry admet « la différence de cette année » après le début rocheux des guerriers

La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, a parlé franchement après la défaite 138-99 de l’équipe contre les Milwaukee Bucks, vendredi, admettant que « cette année est différente » des saisons de victoires précédentes de la franchise.

Sarah Stier /

« Cette année est différente », a déclaré Curry lorsqu’on lui a demandé un message à ses jeunes coéquipiers. « Et ne pas ressentir de pression autour des équipes Warrior dans le passé. Nous avions évidemment cet ADN de championnat, et nous comprenons qu’il y a des attentes autour de notre organisation et c’est ce que nous voulons. Mais cette année est différente. C’est un nouveau groupe de gars. Nous adorerions avoir Klay [Thompson] mieux ces deux derniers matchs, mais cela ne définira pas du tout notre saison. Et allez gagner ces deux prochains et vous êtes 2-2 sur un road trip. C’est ce sur quoi vous devez vous concentrer maintenant. Restez avec, restez calme. Tenez-vous responsable des erreurs que nous commettons en tant que groupe et continuez d’essayer de vous améliorer. Je pense qu’en fin de compte, nous devons simplement nous assurer que nos efforts et notre compétitivité sont là, et cela nous aidera à surmonter ces premières difficultés de croissance. «

Les Warriors ont perdu le gardien de tir étoile Klay Thompson à cause d’une blessure d’Achille qui le gardera à l’écart pour une deuxième saison consécutive.

L’équipe a maintenant une fiche de 0-2 après des défaites consécutives contre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks.

« Nous l’avons dit en entrant [to the season] », A déclaré Curry, expliquant qu’il s’attend toujours à ce que les choses changent. » Nous avons tout vécu en équipe et ce noyau. Je ne m’attendais pas à ce que ça devienne aussi difficile tôt, mais nous savions que ça allait être un long processus, un long voyage. Et cette équipe pourrait avoir une apparence complètement différente après deux semaines, après un mois, et il vous suffit de tenir le navire en place et de rester dans la conversation pour que nous soyons toujours là. «

[Via]