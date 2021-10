Stellantis s’associe à Samsung SDI pour produire aux États-Unis des batteries pour ses voitures électriques et SUV

22 octobre 2021 11:47:27 IST

Le fabricant sud-coréen de batteries Samsung SDI produira conjointement des batteries de véhicules électriques aux États-Unis avec le constructeur automobile mondial Stellantis, a annoncé vendredi la société sud-coréenne – le deuxième accord de ce type de son partenaire en une semaine.

Les deux sociétés mettront en place un « organisme de production conjoint » aux États-Unis pour produire « des cellules et modules de batterie pour véhicules électriques », a déclaré Samsung SDI, avec une production commençant en 2025 et la production fournie aux usines automobiles de Stellantis au Canada, au Mexique et dans le NOUS.

Avec l’accord, Stellantis a « sécurisé la capacité de production » pour atteindre son objectif de faire en sorte que les véhicules électriques représentent 40% de ses ventes aux États-Unis d’ici 2030, selon le communiqué de Samsung SDI.

Stellantis, qui comprend les marques américaines Jeep, Chrysler et Ram, possède également les constructeurs automobiles européens Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Alfa Romeo, entre autres.

Il a été formé lors d’une fusion entre le français Peugeot et la société américano-italienne Fiat Chrysler plus tôt cette année, et quelque 2,2 millions de voitures de marque Stellantis ont été vendues en Amérique du Nord en 2019.

Samsung SDI possède déjà des usines de batteries pour véhicules électriques en Chine, en Hongrie et en Corée du Sud et fait partie du vaste groupe Samsung, dont la filiale phare Samsung Electronics est l’un des plus grands fabricants de puces et de smartphones au monde.

Comme beaucoup de ses pairs, Stellantis s’est fixé pour objectif de passer aux véhicules électriques à batterie, car le resserrement des réglementations en matière de pollution signifie que les moteurs à combustion interne devront être progressivement supprimés.

Plus tôt cette semaine, le constructeur automobile américano-européen a annoncé qu’il s’associerait à une autre société sud-coréenne – LG Energy Solution – pour fabriquer des batteries de voiture lithium-ion en Amérique du Nord.

