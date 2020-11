Stellantis pourrait mettre fin à plusieurs modèles PSA et FCA

La fusion entre le groupe PSA et FCA donnera naissance à Stellantis, qui pourrait mettre fin aux modèles des deux fabricants. La mesure devrait commencer à être mise en œuvre en Chine, mais pourrait être étendue à d’autres marchés.

Fin 2019, le Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles ont signé un accord de fusion qui donnera naissance à Stellantis. Le processus fastidieux de rapprochement de deux grands constructeurs automobiles devrait s’achever l’année prochaine.

Cependant, les plans industriels et de production pour l’avenir ont déjà commencé à être discutés. Selon Automotive News Europe, sur la table se trouve une possible réduction du nombre de modèles et de marques.

La nouvelle donne l’exemple du marché chinois, où les ventes de PSA ont considérablement diminué ces dernières années. Du côté FCA, Jeep est la seule marque actuellement en vente en Chine, mais ses ventes ont diminué de 36% l’an dernier.

La concurrence accrue des marques japonaises et chinoises est l’un des facteurs qui expliquent cette chute et les chiffres ont déjà conduit les dirigeants de PSA à envisager de nouvelles options lorsque le processus Stellantis sera achevé.

Tout est ouvert

Le PDG de PSA, Carlos Tavares, a parié sur un effort de relance en Chine, tandis que le CFO Philippe de Rovira a défendu qu’il était déraisonnable de continuer avec autant de marques et de plateformes sous le sceau de Stellantis.

À ce stade, aucun détail n’a été donné sur les modèles ou les marques qui peuvent quitter la Chine. Stellantis sera le quatrième constructeur mondial avec 13 marques différentes, dont des géants tels que Peugeot, Citroën, Ram et Jeep.

LIRE TROP

Stellantis. Voici le nom du groupe qui résultera de la fusion PSA-FCA

Les marques conserveront leur identité, mais la création d’architectures communes pour tous les fabricants permettra des économies d’échelle et des économies de coûts. Il sera intéressant de voir quels modèles continueront d’être commercialisés.

D’un autre côté, il est également probable que ces réductions de modèles et de marques en Chine seront mises en œuvre sur d’autres marchés. La réduction des coûts est l’un des objectifs de cette fusion et certaines marques ont peu de chances de survivre en Chine ou sur d’autres marchés. L’un sera Chrysler et l’autre Lancia.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂