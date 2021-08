Stellantis et Foxconn ‘Mobile Drive’ JV vont produire un cockpit intelligent pour les futurs véhicules

in

25 août 2021 09:51:17 IST

Le groupe automobile mondial Stellantis et le géant taïwanais de l’électronique Foxconn ont dévoilé mardi une joint-venture visant à créer un « cockpit intelligent » pour les voitures qui comprendra des services de navigation, d’assistance vocale et de paiement.

Le constructeur automobile américano-européen a été formé lors d’une fusion entre le français Peugeot et la société américano-italienne Fiat Chrysler plus tôt cette année, avec une écurie qui comprend Alfa Romeo, Jeep et Maserati.

La joint-venture avec Foxconn, nommée Mobile Drive, mettra les cockpits intelligents à la disposition d’autres constructeurs automobiles.

« Sa feuille de route d’innovations logicielles comprendra des applications basées sur l’intelligence artificielle, la navigation, l’assistance vocale, les opérations de magasin de commerce électronique et l’intégration de services de paiement, entre autres », ont déclaré les sociétés dans un communiqué commun.

Foxconn, plus connu pour avoir assemblé l’iPhone d’Apple, essaie de se diversifier dans le secteur automobile.

Stellantis prévoit d’investir 30 milliards d’euros dans des véhicules électriques et de nouveaux logiciels au cours des quatre prochaines années.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂