SteamPal serait la console portable de Valve que nous verrons en 2022

La société de Gabe Newel pourrait développer la première console portable de Valve, déjà connue sous le nom de SteamPal.

Depuis quelques heures, Internet est inondé d’indices et de commentaires qui vont dans le même sens: le Console portable Valve serait en développement. Probablement dans l’espoir de ne pas répéter les échecs des machines à vapeur.

Et alors que les nouveaux médias sautent sur le bateau, il y a également des affirmations très fortes selon lesquelles le projet en question est à peu près un PC ressemblant à une Nintendo Switch.

Le contrôleur « Neptune » de Valve apparaît à nouveau dans la dernière version bêta du client Steam. Il s’appelle « SteamPal » (NeptuneName) et il a un « SteamPal Games » (GameList_View_NeptuneGames) – Pavel Djundik (@thexpaw) 25 mai 2021

Sur Twitter, Pavel Djundik, auteur de SteamDB et peut-être le plus gros dataminer de la plate-forme Valve, explique comment la dernière version bêta de Steam remplace le nom de code Neptune par SteamPal dans certaines lignes.

Lorsqu’il est vu avec une loupe, il semble être une télécommande et aurait des options d’accès rapide et un menu d’arrêt. D’Ars Technica, ils prétendent avoir plus d’informations à ce sujet.

Selon cette source – et je recommande de prendre tout ce que vous lisez à partir d’ici comme une pure rumeur – ce « SteamPal » est un produit dont le nom, le prix et les détails techniques restent un mystère car il est en phase de prototype. Mais cela essayerait d’imiter la formule de consoles similaires comme Aya ou Smach Z ou Nintendo Switch. Bien sûr, uniquement sans Joy-Cons.

Il utiliserait une puce Intel ou AMD et serait équipé de toutes sortes de capacités tactiles: en plus de tous les boutons que nous attendons d’un contrôleur moderne, il comprendrait un écran tactile, au moins un panneau tactile (comme ceux sur le contrôleur de vapeur, seulement plus petit) et les leviers et déclencheurs habituels.

En conséquence, il serait considérablement plus large qu’une Nintendo Switch, bien que bien sûr, ce soit un design qui pourrait varier au cours du développement.