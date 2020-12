Steam révèle: ce sont les jeux PC les plus populaires de 2020

Quels jeux PC ont eu le plus de succès en 2020? La plateforme Steam donne un aperçu des statistiques. Les joueurs sur PC peuvent revoir l’année 2020 dans différentes catégories – et découvrir quelques surprises en plus des favoris attendus.

Dans plusieurs catégories – y compris « Meilleures ventes » (ventes les plus élevées), « Nouveaux articles » (Sortie 2020, ventes les plus élevées) et « Les plus joués » (joueurs les plus simultanés), le service calcule à nouveau l’année de jeu 2020 pour nous sur le site Web Steam. Malheureusement, il n’y a pas de chiffres exacts, mais les jeux sont classés en catégories (platine, or, argent, bronze).

2020 dans les jeux PC: c’est ce que révèlent les statistiques de Steam

Quelques aperçus intéressants des statistiques:

« Cyberpunk 2077 » figure bien sûr parmi les meilleurs vendeurs de platine, ainsi que le tube indépendant « Among Us ».

« GTA 5 » ne peut pas être tué et est toujours dans le segment du platine parmi les meilleurs vendeurs – sept ans après sa sortie.

Même dans les jeux les plus populaires, « GTA 5 » est toujours un favori et en 2020 a de nouveau réussi à avoir plus de 200 000 joueurs simultanés.

Également joué par plus de 200 000 joueurs en même temps: « Cyberpunk 2077 » bien sûr, « Among Us » bien sûr, mais aussi le jeu de combat de rôle « Mount & Blade: Bannerlord » et l’aventure épisodique « Life is Strange 2 ».

« Marvel’s Avengers » était plutôt un flop et compte actuellement un peu plus de 1 500 joueurs simultanés selon les Steamcharts. Mais il s’est bien vendu – il apparaîtra dans les nouveaux articles Platinum 2020. «Star Wars Squadrons», «Fall Guys», «Doom Eternal» et «Borderlands 3» y sont également représentés.

Un autre ancien qui n’abandonne pas: « Skyrim » apparaît également dans le segment du platine – en tant que best-seller VR dans un bon quartier. « Half-Life: Alyx » et le jeu de rythme « Beat Saber » peuvent également être trouvés ici.

Il manque quelques poids lourds

Bien entendu, Steam ne couvre pas l’ensemble du marché des jeux PC. L’Epic Games Store est susceptible d’avoir à nouveau des chiffres légèrement différents – principalement grâce à « Fortnite ». Les jeux très populaires « League of Legends » et « Valorant » de Riot Games ont leur propre lanceur. Il en va de même pour le « World of Warcraft » encore fort de Blizzard. Pour les jeux qui ne sont pas si étroitement liés à leur éditeur, les chiffres sont assez significatifs – et une bonne indication de la popularité du jeu cette année.