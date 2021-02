Steam Hit Valheim franchit la barre du million de ventes en une semaine seulement

Le jeu de survie Valheim est sorti de nulle part et s’est hissé au premier rang des charts Steam depuis sa sortie le 2 février. Maintenant, les développeurs ont annoncé que leur titre vendu plus d’un million de fois A.

Valheim est un succès surprise

L’équipe d’Iron Gate écrit sur Steam:

«Valheim a franchi la barre du million de ventes la première semaine sur Steam Early Access. Cela correspond à peu près à 8 333 longs bateaux pilotés par des Vikings, qui partent pour leur prochaine conquête! Non seulement nous avons franchi ensemble notre premier grand jalon, mais la façon dont vous avez tous manié vos armes et accepté Valheim était incroyable. En un peu plus de deux ans, notre petit mais impressionnant studio a réalisé des choses incroyables. Nous tenons vraiment à vous remercier pour le soutien incroyable que vous nous avez déjà montré avec 160 000 joueurs simultanés sur Peak et plus de 127 000 téléspectateurs sur Twitch rien qu’au cours de notre première semaine, et ce n’est que le début! «

© Studio Iron Gate

« Valheim » est actuellement encore dans le Phase d’accès anticipé. Le jeu n’est donc pas encore dans un état « fini ». Les développeurs ont déjà donné une feuille de route qui montre comment ils veulent étendre le jeu de survie dans les mois à venir.

Mais «Valheim» en propose déjà un expérience de jeu ronde et amusante. Collecter des matières premières comme des Vikings, fabriquer des armes et de l’équipement, construire des maisons et des navires et chasser des monstres avec jusqu’à 9 autres joueurs est ce qui enthousiasme actuellement la communauté Steam.

Aussi que dans un jeu de survie le Ne vous concentrez pas sur le PvP mensonges, mais les duels entre eux sont toujours facultatifs, se passe très bien.