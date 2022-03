Steam Deck : vous pouvez maintenant installer Windows 10, mais perdre des fonctionnalités importantes

le Vapeur de Valve est un ordinateur portable et vient avec un propre système d’exploitation basé sur le système d’exploitation Steam. Depuis ceci mais sur Socle Linux courir, certains veulent peut-être passer à windows. C’est-à-dire maintenant possiblemais vient avec quelques risques de trébuchementdont vous devriez prendre note.

Windows 10 peut enfin être installé sur le Steam Deck

vannes annoncé avant la sortie qu’il sera possible autres systèmes d’exploitationy compris les fenêtrespour à installer. C’est quelques semaines après la publication enfin possible et ceux pour ça conducteur nécessaire sont ici.

C’est ainsi que vous obtenez les pilotes: Valve a publié une nouvelle page d’assistance qui vous amène directement aux pilotes dont vous avez besoin. Jusqu’à présent, il y en a pour eux GPUà la Wifi et le Bluetooth. Vous devez l’installer après avoir configuré Windows. Notez ici que lors de l’installation, vous avez besoin d’un Connexion par câble LAN USB-C requiseà la Vérifier la clé de produit Windows 10 Autoriser.

Un plus gros problème: Il y a toujours pas de pilotes pour les haut-parleurs et la prise casque. Vous avez donc tout d’abord pas de son sur votre pont vapeur avec fenêtres. Tu peux contournepar elle un Source audio via Bluetooth ou USB-C se connecte.

Seul Windows 10 est possible: Un autre inconvénient de l’installation de Windows est que vous ne pouvez utiliser que Windows 10. Jusqu’ici va Windows 11 non pris en chargeparce que Steam Deck sans ftpm a ce que le nouveau système d’exploitation exige. Il doit être seulement dans le futur ajouté au BIOS du Steam Deck.

Le double démarrage arrive encore: Une autre raison de rester avec Steam OS pour l’instant est que votre Réinitialiser complètement Steam Deck et le avoir à supprimer le système d’exploitation précédent Pour les fenêtres. Bien que le dual boot ait été annoncé, il n’est pas encore proposé. Il doit être uniquement avec Steam OS 3 venir et il n’y a toujours pas d’informations lorsque le système d’exploitation apparaîtra.

Aucune autre prise en charge: Mis à part un guide sur la façon de revenir à l’OS Steam, Valve pas de support lié à Windows à. Si vous rencontrez des problèmes avec Steam Deck et Windows, Valve vous informera uniquement que vous pouvez revenir à Steam OS.