Steam Deck : Un meilleur modèle au lieu d’augmenter les prix ?

in

La demande pour ça Vapeur est grand – supérieur à Gabe Newell, co-fondateur de Valve aurait attendu. Dans une interview avec IGN, Newell confirme officiellement qu’il pas d’augmentation de prix des trois configurations matérielles originales de Steam Deck. Au lieu de cela, il pense déjà à un version améliorée du Steam Deck.

Le problème avec le réapprovisionnement en matériel

Malgré la hausse des prix du matériel informatique, les prix des trois modèles Steam Deck ne devraient pas augmenter. Gabe Newell voit une partie de ce qui se fait avec la tarification comme une promesse au client. Il attend aussi pas d’ajustement de prix.

©Valve

Le problème avec le réapprovisionnement des pièces pour le Steam Deck, selon Newell, n’est pas une pénurie générale de ressources. Soyez plutôt le Demande de matériel informatique extrême depuis la pandémie augmenté. Il est donc difficile de mettre suffisamment de pièces sur le marché.

Nouveau Steam Deck haut de gamme en vue ?

En particulier le Numéros de précommande des modèles phares pour 679€, qui avec 512 Go de stockage interne et certaines fonctionnalités supplémentaires sont la version la plus chère, sont pour Newell étonnamment élevé été.

Les généraux Commentaires de la communauté ont, selon Newell, mais jusqu’à présent moins après un prix moins cher qu’après plus de mémoire ou meilleure performance requise. C’est pourquoi l’idée a surgi, peut-être à l’avenir un pont à vapeur avec noch publier de meilleures spécifications.

Cela dépend, entre autres, de la innovations futures le développeur de matériel.

« Dans un an, AMD aura de meilleures pièces. Correct? Dans un an, tous les fournisseurs de composants augmenteront leur capacité, amélioreront leurs performances ou réduiront leurs coûts. Nous en ferons donc le meilleur usage. »

Compte tenu des prix actuels, le Steam Deck est probablement un vrai pour certains joueurs alternative à un vrai ordinateur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait des jeux exclusifs au Steam Deck, Newell a répondu non. Il suppose que les jeux pour PC et consoles continueront à être développés et ont vu jusqu’à présent pas besoin de titres exclusifs.

* Remarque : Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par ce biais – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂