Steam Deck : Ce sont les fonctionnalités les plus demandées

le Vapeur n’est sorti que récemment et même s’il n’est encore que peu disponible, il y a déjà des premiers souhaits pour l’avenir. au Fumer les utilisateurs peuvent exprimer des suggestions et des souhaits qu’ils peuvent utiliser à l’avenir Vapeur pourrait imaginer.

Dans de nombreux cas, l’essentiel est que Vapeur mais soyez plus rapide et livrable dans tous les pays. L’Australie, par exemple, n’est actuellement pas du tout prise en compte. En outre, il existe également de nombreuses suggestions qui traitent directement de la Logiciel occuper.

Steam Deck : c’est ce que veulent les utilisateurs

Un problème avec l’ordinateur de poche qui fera hausser les épaules avec lassitude aux vétérans de la console est que clavier virtuel. que lui-même Sticks et boutons analogiques ne proposent pas nécessairement d’écrire des textes plus longs, n’est un secret pour personne. Chaque lettre doit être sélectionnée individuellement, ce qui prend du temps et peut devenir ennuyeux à long terme.

Une solution ou au moins une amélioration du problème pourrait être au Contrôleurs de vapeur être trouvé. Il y a une possibilité ici pavé tactile comme une souris et le boutons d’épaule à utiliser pour sélectionner. Ce serait plus rapide et plus intuitif pour beaucoup. Les possibilités pour cela seraient certainement là.

Alternativement, certains souhaiteraient pouvoir au moins Ajustez manuellement la disposition des lettres pour le rendre plus approprié à leur propre langue. Aussi l’utilisation de téléphone intelligent comme clavier via l’application est suggéré.

La batterie comme problème

le Vapeur est assez impressionnant d’un point de vue technique. Atteindre ce niveau de performance dans un si petit espace est tout sauf une évidence. Que tandis que le utilisation de la batterie s’avère être proportionnellement grand n’est pas surprenant.

juste un portable mais est conçu pour les voyages et généralement pour jouer en déplacement. Une courte durée de vie de la batterie peut déclencher une session de jeu prolongée. La suggestion de la communauté : Graphiques et préréglages de performances.

Tu pourrais juste faire ça différents profils créer, qui peut ensuite être sélectionné rapidement et facilement. Les petits jeux qui sont parfaits pour jouer en déplacement pourraient en utiliser un résolution inférieure ou généralement des graphiques moins gourmands en batterie sont produits. À la maison, vous revenez simplement à la meilleure attitude.

qu’en penses-tu son des suggestions d’amélioration? As-tu cela Vapeur déjà commandé? le tien Suggestions s’il vous plaît dans les commentaires!

