Stealth Sequel Aragami 2 reporté au troisième trimestre 2021

Nous n’avons absolument rien vu d’Aragami 2 depuis son annonce en août de l’année dernière, il n’est donc pas surprenant que le développeur Lince Works ait besoin de plus de temps pour mettre le jeu en forme. À l’origine, dont le lancement était prévu au cours des premiers mois de cette année, la suite furtive est désormais prévue pour le troisième trimestre 2021 sur PlayStation 5 et PS4. La nouvelle était confirmé via un post Twitter, où l’équipe a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire malgré que le titre soit entièrement jouable du début à la fin.

Lince Works a déclaré: « Pour le moment, le jeu est terminé et jouable du début à la fin, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Cela comprend principalement la correction de bogues et le polissage, en particulier dans sa version pour les consoles de nouvelle génération. Aragami 2 est un jeu beaucoup plus ambitieux que son prédécesseur et c’est pourquoi nous travaillons dur pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. » Nous devrions maintenant nous attendre à ce que le jeu arrive sur les deux consoles à un moment donné dans la seconde moitié de l’année, potentiellement vers août ou septembre.

Une mise à jour importante concernant Aragami 2. pic.twitter.com/yfEBY9tyWV– Aragami 2 (@LinceWorks) 9 mars 2021

Le studio signe en promettant de nous tenir au courant lorsqu’une nouvelle date de sortie est décidée, puis remercie les fans pour tout leur soutien. Ce support est également assez bien placé puisque le jeu original Aragami était assez bon sur PS4. «L’état d’esprit patient et rusé d’Aragami vous met dans avec son gameplay strictement furtif est quelque chose que nous aspirons à plus de titres. Avec une conception de niveau et des mécanismes simples mais intelligents, il s’avère être un titre concentré avec cœur et âme qui a beaucoup appris de son Mais le jeu manque de raffinement dans ses performances et son apparence, et l’IA peut parfois être irritante. Heureusement, l’histoire, les graphismes et la conception sonore de la sortie l’aident finalement à sortir de l’obscurité. » Vous pouvez lire cette critique de 7/10 Push Square dans son intégralité via le lien.

Avez-vous hâte de jouer à Aragami 2? Aiguisez vos shurikens dans les commentaires ci-dessous.