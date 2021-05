Stealth Action Sequel Aragami 2 se faufile sur PS5, PS4 en septembre

Michelin 295/30X18 MICH.P.SP.PS2 98Y N4

Destine� aux voitures aux performances les plus extrê̂mes.AVANTAGES : Vient de l'expe�rience F1La structure et la sculpture de MICHELIN Pilot Sport se basent directement sur la technologie F1. Le pneu de re�fe�rence chez PorscheMICHELIN est le « Worldwide Cooperation Partner » de Porsche.Avec MICHELIN Pilot Sport, Michelin est le premier fournisseur des Porsche 911, Boxster, Cayman et la toute nouvelle Panamera.Le plus rapide du marche� Sur circuit ferme�, MICHELIN Pilot Sport de�tient le record du monde de vitesse sur Bugatti Veyron à plus de 400 km/h. CARACTÉRISTIQUES : Le VCP (Variable Contact Patch) offre une surface de gomme au sol croissante, lorsque les sollicitations transversales (virage) augmentent.Réduction de l’entaillement proche d’un pneu de F1 pour résister aux déformations liées à la prise d’appui en virage.Une sculpture asymétrique pour être performant sur le mouillé, sans rien concéder sur le sec.A l'intérieur, un taux d’entaillement de 30% et des pains de gomme plus massifs pour un comportement routier sec.A l'extérieur, un taux d’entaillement de 40% et des pains de gomme plus entaillés pour l’adhérence sur mouillé.