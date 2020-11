STAYC révèle des noms de groupes potentiels passés qu’ils auraient pu être et choque les fans

STAYC est un groupe de filles de six membres qui a fait ses débuts sous Divertissement haut de gamme le 12 novembre 2020. Leur premier single s’intitule Étoile d’une jeune culture, qui est également la signification du nom de leur groupe.

Producteur Pilseung aux yeux noirs est le cerveau derrière ce groupe de recrues et est également connu pour produire des chansons à succès K-Pop, y compris DEUX FOIS«TT» et SISTARest «Solitaire» et plus encore.

Il a également été révélé qu’il a fallu trois ans pour trouver des membres qui avaient à la fois du talent et de la personnalité.

Ils se sont concentrés sur la recherche de candidats qui n’avaient pas d’antécédents d’intimidation et ont choisi des personnes qui avaient le potentiel de devenir une idole de la K-Pop.

Avec autant de temps et d’efforts pour créer le groupe, il a dû être assez difficile de trouver le nom du groupe également.

Les communautés en ligne ont été choquées après avoir découvert les noms potentiels qui figuraient sur la liste de STAYC avant ses débuts.

Les noms sur la liste potentielle comprenaient:

Filles orientales Favoris Molaire STAYC

Le sens derrière MOLAR était qu’ils allaient « Mâchez K-Pop avec leur talent. »

스테이 씨 이름 후보

1. 동양 의 소녀 들

2. 즐겨 찾기

3. 어금니

4. 스테이 씨 – 앙고 (@ ango1sa) 22 novembre 2020

Les internautes et les fans ont été sous le choc après avoir vu les noms que STAYC aurait pu être! Les fans sont soulagés de savoir qu’ils ont choisi STAYC pour le nom du groupe et en sont très heureux aussi!