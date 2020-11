«Stay» de BTS était censé être sur la mixtape de Jungkook, voici ce qui s’est passé

BTS les fans attendent avec impatience Jungkookpremière mixtape de, mais une de ses chansons est déjà sortie: «Stay».

«Stay», le septième morceau du nouveau BTS ÊTRE album, présente Jungkook, Jin, et RM comme unité de rap vocal. C’est un morceau dance-pop optimiste influencé par les chansons EDM des années 1990 et 2010.

Dans une nouvelle interview avec Magazine Weverse, Jungkook a révélé que « Stay » était à l’origine censé être sur sa mixtape. C’était V qui a changé le cours de l’avenir de «Stay».

« Nous avions prévu de mettre une chanson différente sur l’album, » Dit Jungkook. «Mais après que V l’ait entendu, il a dit: ‘Cette chanson que Jung Kook a écrite est vraiment bonne’, puis les autres membres ont tous écouté, ont dit que c’était mieux que l’autre, et d’une manière ou d’une autre (rires) » Stay « l’a fait l’album. »

Comment la chanson «Stay» a-t-elle été remplacée? Il avait le même thème et le même message que «Stay». RM a aidé Jungkook à affiner les paroles et à organiser ses pensées.

Le message de l’autre chanson était aussi: «Même si nous sommes très éloignés, restez là où vous êtes.» J’ai écrit ma chanson avec le même thème alors j’ai adoré qu’elle soit incluse dans ÊTRE. Au début, je voulais parler de la façon dont nous sommes toujours ensemble, en utilisant le mot anglais «partout». Je voulais exprimer comment nous sommes toujours ensemble, peu importe où nous sommes, mais Namjoon a entendu cela et a dit «Rester» pourrait être mieux. J’ai aimé sa suggestion, alors je l’ai modifiée. Il m’a vraiment aidé à organiser mes pensées, car je ne suis pas toujours douée pour écrire tout ce que je veux exprimer. – Jungkook

«Stay» combine des paroles déchirantes avec un rythme EDM optimiste sur lequel Jungkook espère que ARMY dansera lors des futurs concerts de BTS.

Nous avons imaginé que nous jouions pour les fans pendant que nous le faisions, sautant de haut en bas avec eux. [ . . . ] Cet album nous a vraiment frappé d’une manière différente, cette situation étant ce qu’elle est. Parce que le monde est aux prises avec le COVID-19, nous devons garder la tête haute et transmettre nos messages à nos fans. – Jungkook

