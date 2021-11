Statut de renouvellement de la saison 3 de Star Trek Lower Decks et plus de détails

Il s’agit officiellement de la saison 3 de Star Trek: Lower Deck qui concerne les habitants de l’USS Cerritos. Star Trek: Lower Decks La saison 3 est produite par CBS Eye Animation Productions et Mike Mcmahan en tant que coureur de l’émission.

La série présente le groupe d’enseignes avec leurs fonctions dans les « ponts inférieurs » de l’USS Cerritos, qui comprend Tawny Newsome, qui joue le rôle de Beckett Mariner. Jack Quaid incarne Brad Boiler, Noel Wells jouant D’Vana, Tendi, ainsi qu’Eugene Cordero jouant le rôle de Sam Rutherford.

L’équipe sur le pont, qui pense que le spectacle est à leur sujet, cependant, les membres de l’équipage du pont incluent Dawnn Lewis jouant le rôle du capitaine Carol Freeman, Jerry O’Connell est le personnage du capitaine Jack Ransom et Gillian Vigman joue le Dr T’Ana .m Le créateur de l’émission, McMahan, a déclaré qu’il y aurait des « jeux de rôle hérités » tout au long de la saison à venir, mais ce seront des « personnes que vous n’anticiperez pas lorsque vous les verrez » en mai 2021, ce qui a finalement stimulé le désir des téléspectateurs. pour voir le spectacle.

Statut de renouvellement de la saison 3 des ponts inférieurs de Star Trek

Bonne nouvelle pour les fans qui aiment Star Trek ! Le 6 avril 2021, Paramount+ a officiellement déclaré qu’il avait été confirmé que Star Trek était renouvelé pour sa troisième saison, avec le réalisateur de l’émission, Mike McMahan.

La saison 2 de Star Trek était disponible pour les téléspectateurs en streaming le 12 août 2021 et le 6 avril 2021 immédiatement après le début de la saison 2, il a été déclaré que Star Trek est renouvelé pour la saison 3. L’émission aura Mike McMahan en tant que showrunner encore une fois. Et à en juger par cette annonce précédente et Mike McMahan en tant que showrunner encore une fois, ce sera certainement une expérience incroyable à vivre. Bien qu’aucune date précise n’ait été fixée pour la date de sortie, les fans peuvent anticiper la saison 3 de Star Trek: Lower Decks pour une diffusion via Paramount + au début de l’année 2022.

Une annonce officielle a été publiée concernant les épisodes de Star Trek: Lower Decks saison 3. On pense que, comme pour la saison précédente, la 3e saison suivra également le total de 10 épisodes. Les téléspectateurs peuvent anticiper un grand nombre d’intrigues et de surprises lors de la saison 3 de Star Trek : Lower Decks.

