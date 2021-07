Statut de renaissance de Sweet Home Season 2 et Netflix va-t-il revivre?

– Publicité –



La dernière séquence d’horreur K-Drama de Netflix est bien lancée. Après une première saison réussie, de nombreux abonnés anticipaient la deuxième saison. Des rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Netflix prévoyait de sortir en décembre 2021. Cependant, Netflix a licencié les listes.

Sweet Home est une horreur native de Netflix K-Drame série qui dépend de la bande dessinée webtoon du même titre de Yongchan Hwang. Studio Dragon a produit la séquence. Studio Dragon est également responsable de K-Dramas comme My Holo Love and Love Alarm, Arthdal ​​Chronicles, Crash Landing on You et Arthdal ​​Chronicles.

Statut de renaissance de la saison 2 de Sweet Home

Sweet Home est sur Netflix depuis un certain temps maintenant, mais il y a eu de nombreux potins sur l’avenir du k-drama.

Netflix n’a pas encore fait revivre Sweet Home légalement, mais de nouvelles listes ont été créées qui ont permis le début d’une deuxième saison en décembre 2021. Soompi répertorie que Netflix a considéré comme des potins et a renvoyé ces listes.

Le Netflix va-t-il ressusciter ?

La renommée d’un natif peut avoir un impact significatif sur le temps qu’il faut pour regarder Netflix annoncer le renouveau d’une série. Il peut consommer Netflix pendant des semaines voire des mois avant qu’un renouveau ne soit annoncé, comme l’a montré Sweet Home.

Sweet Home a bien performé sur Netflix dans le monde entier au cours de son premier mois. Il a battu près de 32 records du top 10. Sweet Home a pu se hisser en première position sur Netflix en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines, au Qatar, à Singapour. Taïwan. Thaïlande.

Il a été classé dans le top 10 des chansons américaines. Les chances de relance de la séquence seraient élevées, Sweet Home se rapprochant du top 10 américain.

