Statut de Kawhi Leonard mis à jour après une blessure à la bouche

La lacération de la bouche de Kawhi Leonard aura besoin d’un certain temps pour guérir.

Kawhi Leonard est l’un des meilleurs joueurs de toute la ligue et si les Los Angeles Clippers veulent aller loin cette saison, ils auront besoin de lui pour être en bonne santé pendant toute la saison. Malheureusement, la santé de Leonard a été mise en danger il y a quelques jours à peine, alors qu’il était assommé alors qu’il tentait de rebondir. Le jeu était un coup de coude accidentel de la part de Serge Ibaka qui s’est tout à fait excusé immédiatement après l’épreuve. À l’époque, Leonard saignait abondamment de la bouche et c’était tout à fait la scène. Depuis ce temps, Leonard a reçu huit points de suture pour aider à réparer la lacération dans sa bouche. Alors que beaucoup espéraient que Leonard soit de retour à temps pour le match d’aujourd’hui contre les Mavericks de Dallas, il est clair que ce n’est tout simplement pas dans les cartes. Selon le journaliste Tomer Azarly, Leonard devra s’absenter de celui-ci, ce qui signifie que Luke Kennard, récemment signé, sera dans la rotation de départ. Espérons que pour les Clippers, Leonard sera bientôt de retour et prêt à partir. Bien sûr, une lacération de la bouche n’est pas aussi grave qu’une blessure à la jambe ou au bras, donc pour l’instant, il semble que Leonard pourrait être dans l’alignement le plus tôt possible. Gardez-le verrouillé sur 45secondes.fr pour plus de mises à jour du monde du basket-ball. Harry How /