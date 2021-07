State of Play Livestream confirmé pour jeudi, avec Deathloop

Sony a confirmé que le prochain livestream State of Play aura lieu jeudi prochain, et inclura un gros focus sur Deathloop exclusif chronométré sur PlayStation 5 ainsi que des « mises à jour sur certains titres indépendants et tiers passionnants ». D’une durée d’environ 30 minutes, le spectacle commencera à 22h BST / 14h PST / 17h EST.

Le blog PlayStation ne manquera pas de noter que God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West et le casque PSVR de nouvelle génération ne seront pas en apparence. Nous examinons donc une longue présentation Deathloop associée à des révélations de studios tiers et de développeurs indépendants. « Dans cette séquence de jeu étendue, nous verrons Cole utiliser ses capacités pour se faufiler furtivement sur les toits… ou utiliser des armes à feu pour créer beaucoup de chaos. Beaucoup d’options disponibles sur Blackreef Island. »

Sid Shuman dit qu’il y aura « d’autres mises à jour bientôt » pour l’été. Serez-vous en accord? Soyez excité pour plus de Deathloop dans les commentaires ci-dessous.