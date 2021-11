StarzPlay publie une affiche et une bande-annonce pour le Great 2

Les séries de redevances ont généralement un ton et une narration en fonction du sujet. Cependant, ce n’est pas le cas avec Le grand, production de Starzplay. Créé par Tony McNamara, le scénariste de Le favori, cette histoire se distingue par son humour et son ironie sur la monarchie. Avec un style acide et direct, plus d’une fois vous pourrez rire de ce que vous voyez. Mais dire qu’au-delà du ton de la satire est précisément cela, n’échappe pas au reflet, par exemple, de la façon dont les femmes vivaient au XVIIIe siècle, reléguées uniquement à parler de potins et de mode.

Dans cette série Catherine Elle vient en Russie pour trouver l’amour et épouse naïvement Peter, un jeune homme impétueux, brut et égocentrique qui change complètement sa vision de tomber amoureuse. Pourtant, c’est précisément cela qui fera d’elle la femme qu’elle est, sûre de s’accomplir pour rendre le pays plus juste et plus égalitaire.

En décembre, la deuxième saison s’ouvre dans Starzplay et il vient très chargé. C’est que Catalina va enfin atteindre son objectif. Désormais, elle sera l’impératrice de Russie. La jeune femme prendra seule le trône. Mais elle apprendra vite que détrôner son mari n’était qu’un début. Maintenant, il doit faire face aux réalités de la « libération » d’un pays qui ne veut pas être libre. Son combat pour apporter l’illumination à la Russie signifiera affronter sa propre cour et ses proches, y compris sa propre mère.Elle se battra également contre son propre cœur alors qu’elle continue de naviguer dans sa relation avec Peter.

Et à en juger par l’avancée de la saison 2, tout est livré. En plus des protagonistes Nicolas Hoult et Elle Fanning, dans cette tranche la présence de Gillian Anderson, qui incarnera la mère de Catalina et pimentera un peu plus cette histoire. Bien entendu, le casting est complété par Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi et Belinda Bromilow.

La série arrivera ensuite sur l’écran StarzPlay 19 décembre en Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Amérique latine et Brésil. et il aura 10 épisodes comme la saison précédente.

