StarzPlay : Découvrez la bande-annonce officielle de Miss 89 ici et découvrez la date de sortie !

le 2022 promet d’être une année riche en premières et Starzplay vous ne l’assurez qu’avec votre liste de libère prévu pour les prochains mois. Parmi les séries et films qui arriveront très prochainement sur le service d’abonnement, il n’y aura rien de moins que Mademoiselle 89, une fiction originale dont la date de sortie est déjà confirmée et qui présente aujourd’hui son premier trailer officiel. Découvrez la bande-annonce complète ici!

Pablo Larrain vivre l’un des meilleurs moments de sa carrière. Après avoir remporté quelques statuettes pour son travail en Jackie, Le Club Oui Neruda, le cinéaste chilien vient de présenter Spencer, le film inspiré de la vie de Lady Di sous l’interprétation de Kristen Stewart. Désormais, il produira avec son frère Juan de Dios Larraín cette fiction qui arrivera très bientôt pour les utilisateurs de Espagne et Amérique latine.

De quoi s’agit-il? est thriller dramatique, pensé à l’origine par Lucie Puenzo, se déroule dans le glamour du Mexique des années 80. De cette façon, Concepción, un personnage joué par Ilse Salas, qui travaille en tant que matriarche du concours de beauté le plus important du pays. Accompagné d’une équipe de maquilleurs experts, de formateurs et même de chirurgiens, il accueille les 32 finalistes dans son domaine de La Encantada.

Cela ne s’arrêtera pas là car les participants suivront une formation très complexe de trois mois pour se rendre au concours de Miss Mexique. « Sous les apparences, les vêtements et le maquillage, il y a un monde sombre et à la fin, les concurrents se responsabilisent et unissent leurs forces pour sortir vivants du concours.», assure son synopsis officiel.

StarzPlay sortira les deux premiers épisodes ensuite 27 février et, du dimanche au dimanche, un nouveau chapitre sera publié jusqu’à ce que le total de huit livraisons. Ainsi, à partir du 10 avril, les utilisateurs pourront profiter de toute la saison de Mademoiselle 89. Dans un peu plus de deux mois, nous saurons tout sur cette histoire qui tourne autour du concours de beauté Miss Mexique 1989.

