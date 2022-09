StarzPlay change de nom et devient Lionsgate+

StarzPlay surpris le monde entier en annonçant aujourd’hui que le service de streaming international premium changera de nom pour porte des lions+ dans 35 pays, accompagnée d’une nouvelle image de marque qui sera lancée dans le monde entier demain le 29 septembre 2022. Le nouveau look de la marque avec package graphique, palette de couleurs et éléments de design sera mis en œuvre aux États-Unis et continuera d’être déployé là où vous avoir une présence STARZ.

StarzPlay effectuera le rebranding dans 35 marchés STARZ, sauf aux États-Unis et au Canada, où il continuera à porter le même nom. Les marques StarzPlay Arabie Oui Lionsgate Jouer L’Asie du Sud et du Sud-Est ne sera pas modifiée non plus. De cette manière, la nouvelle configuration sera intégrée. porte des lions+ dans de nombreux pays où cet important service de streaming est présent.

Un changement qui reflète la stratégie globale de la marque

« Nous avons identifié très tôt le potentiel du marché mondial OTT et ces dernières années, nous avons créé un incroyable service de streaming mondial, qui est devenu une destination pour le public à la recherche d’une programmation provocante et premium »a dit Jeffrey Hirschprésident et directeur de STARZ. L’exécutif a ensuite tenu à souligner les raisons de ce changement en s’appuyant sur d’autres déclarations.

« Opérer sous Lionsgate+ à l’échelle internationale fournit une identité distincte et différenciée sur un marché de plus en plus encombré et s’appuie sur la valeur de la marque Lionsgate dont nos recherches approfondies ont montré qu’elle était forte dans le monde entier. Même avec la séparation de STARZ et de l’activité du studio Lionsgate, la marque restera précieuse pour le succès continu de notre plateforme internationale. »a noté Hirsch.

« Notre engagement à livrer des histoires audacieuses et organisées qui repoussent les limites et défient les attentes reste le même »a dit Superna Kalléprésident des chaînes internationales pour STARZ. « Nous avons établi de solides relations avec nos téléspectateurs et nous sommes impatients de continuer à leur proposer une narration haut de gamme comme Lionsgate +. » il ajouta.

Marchés de marques Lionsgate+

L’EUROPE : Autriche, Belgique, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

AMÉRIQUE LATINE: Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Venezuela.

APAC : Australie et Japon.

Marchés de marque de service unique

ASIE: Asie du Sud et du Sud-Est | Jeu Lionsgate.

AMÉRIQUE DU NORD: États-Unis et Canada | STARZ.

MINERAI: Tous les territoires | STARZPLAY Arabie.

