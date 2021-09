StarzPlay a publié la bande-annonce de Hightown 2: quand est-il présenté en première

Après les premières prometteuses de Power Book III : Élever Kanan, Heels et Dr. Death, Starzplay annonce maintenant le départ du saison 2 de Ville haute, une autre des séries les plus réussies de la plateforme américaine. Le spectacle créé par Rébecca Cutter suit l’histoire de l’agent Jackie Quiñoñes qui fait face à l’un des cas les plus complexes consistant à retrouver le corps d’une victime apparente de la drogue à Cape Cod.

La chose intéressante à propos de la série produite, en plus, par des experts tels que Gary Lennon (« Power », « Euphoria ») en tant que producteur exécutif avec Jerry Bruckheimer (franchise Pirates des Caraïbes, Top Gun: Maverick « , » CSI « franchise) , Jonathan Littman (« Lucifer », « The Amazing Race », franchise « CSI ») et KristieAnne Reed, c’est qu’il a une distribution luxueuse dirigée par l’actrice Monica Raymund, ce qui rend chacun des épisodes plus engageant.

(SPOILER : SI VOUS NE VOYEZ PAS LA PREMIÈRE SAISON, NE CONTINUEZ PAS À LIRE)

Dans ce deuxième volet, Jackie parvient à devenir le policier dont elle a toujours rêvé. Maintenant, elle se concentre sur l’élimination du trafiquant de drogue Frankie Cuevas, qu’elle considère coupable de la mort de son meilleur ami, Junior. Et lorsque le cousin de Frankie, Jorge, rejoint son opération, il introduit un nouveau niveau de violence et de chaos.

Avec l’officier en disgrâce Ray Abruzzo hors de la force et embourbé dans la dépression, Jackie trouve un nouveau partenaire en Leslie, la seule autre femme de la force. De cette façon, la protagoniste doit marcher sur la corde raide de la sobriété alors qu’elle lutte pour rester au-dessus d’un océan de secrets, de trahisons, de honte et d’échec de son passé.

Contrairement au volet précédent qui comportait 8 épisodes, celui-ci en aura 10 pleins d’intrigues et de suspense. D’un autre côté, Ville haute 2 comportera de nouveaux personnages comme le raconte déjà le synopsis. Luis Guzman et Jona Xiao sont quelques-uns des principaux acteurs qui ajoutent à cette histoire. Et bien sûr, ils continuent dans leurs rôles Monique Raymund, Amaury Nolasco, Atkins Estimond et Dohn Norwood, entre autres. La série sera diffusée prochainement dimanche 17 octobre et présentera de nouveaux chapitres chaque semaine à travers l’Europe, l’Amérique latine et le Japon.

Black Mafia Family, la première de ce dimanche sur StarzPlay

En plus des premières évoquées précédemment, la plateforme a annoncé pour ce week-end le débarquement d’une série créée par 50 centimes et Randy huggins, ce qui vous l’amène vraiment. Il s’agit de Famille mafieuse noire, qui raconte l’histoire de l’une des familles de drogue les plus célèbres d’Amérique.