StarzPlay a présenté toutes les premières de séries et de films du mois de mars : de quoi s’agit-il ?

StarzPlay C’est une autre des plateformes de streaming qui marque petit à petit le territoire et parvient à attraper le public avec ses premières. Et maintenant ce n’est pas pour moins car il a déjà présenté les prochains films et séries qui arrivent en mars. De Spoiler, nous vous laissons la liste complète.

Quelles sont les premières qui viennent en mars?

Vallée brillante

Date de sortie : 6 mars

De nouveaux épisodes tous les dimanches

Synopsis officiel :

« Pat et Terry Phelps (Cox et Kinnear) mettent en commun leurs économies et déménagent d’un appartement exigu à Brooklyn dans un vieux manoir victorien à Shining Vale, Connecticut, dans un ultime effort pour sauver leur mariage après la liaison de Pat avec Frank, un jeune bricoleur qui est venu chez lui pour réparer l’évier pendant que Terry était au travail. Pour couronner le tout, Frank n’a jamais réparé l’évier, mais il l’a tout de même facturé !

Pat, l’ancienne « fille sauvage » qui est devenue célèbre en écrivant un roman sur l’autonomisation des femmes (alias Lady Porn) tout en faisant face à un problème de drogue et d’alcool, est maintenant en cure de désintoxication et sobre, mais totalement insatisfaite, 17 ans plus tard. . Elle n’a toujours pas eu le temps d’écrire son deuxième roman, elle ne se souvient pas de la dernière fois qu’elle a eu des relations sexuelles avec son mari, et ses fils adolescents Ganyor (Gus Birney) et Jake (Dylan Gage) ne veulent rien avoir à faire avec elle. «

Express

Synopsis officiel :

« Express » raconte l’histoire d’une psychologue criminelle, Bárbara (Maggie Civantos), et de sa famille, après avoir été victime de l’une des formes les plus récentes de violence criminelle qui se propage massivement… les enlèvements express. Situé dans un monde où tout va si vite que la capacité des gens à comprendre et à réagir a été altérée d’une manière dont on ne sait pas encore comment cela nous affectera, un groupe de personnes sait que l’inconfort peut devenir de la peur et être exploité à des fins lucratives. Travaillant maintenant comme négociatrice sur des cas similaires au sien, Barbara a pour mission de comprendre pourquoi cela lui est arrivé et de découvrir les personnes qui ont menacé sa vie et celle de sa famille.

mademoiselle 89

Une série originale STARZPLAY

De nouveaux épisodes tous les dimanches

Synopsis officiel :

« Señorita 89 est un thriller dramatique sophistiqué de la visionnaire Lucía Puenzo (La Jauría), qui se déroule dans le glamour du Mexique des années 1980. L’histoire suit Concepción (Ilse Salas), la matriarche du concours de beauté le plus important du pays, qui, avec une équipe d’experts maquilleurs, formateurs ou encore chirurgiens, accueille les 32 finalistes dans leur domaine, La Encantada. Là, les candidates connaîtront un entraînement intensif de 3 mois jusqu’à ce qu’elles atteignent le concours Miss Mexique.

La vérité est que sous les apparences, les vêtements et le maquillage, il y a un monde sombre et à la fin, les candidats s’autonomiseront et uniront leurs forces pour sortir vivants du concours.

Power Book IV : Force

De nouveaux épisodes tous les dimanches

Synopsis officiel :

« Power Book IV: Force est centré sur le personnage préféré des fans, Tommy Egan, qui rompt tous les liens avec New York et la laisse derrière lui pour son propre bien. Lorsque Tommy quitte New York après avoir perdu Ghost, LaKeisha et la seule ville qu’il ait jamais connue, il fait un détour rapide pour soigner une vieille blessure qui le tourmente depuis des décennies.

Ce qui était censé être un arrêt rapide se transforme en un labyrinthe de secrets de famille et de mensonges que Tommy pensait avoir été enterrés il y a longtemps. Une chose en entraînant une autre et Tommy se retrouve rapidement dans le jeu de la drogue de Chicago, faisant partie des deux plus grandes équipes de la ville.

Dans une ville divisée par la race, Tommy franchit la ligne et devient finalement la cheville ouvrière qui non seulement les unit, mais a le POUVOIR de les voir s’effondrer. Alors que la première saison se déroule à une vitesse vertigineuse, Tommy utilise son statut d’outsider à son avantage, brisant toutes les règles locales et les réécrivant dans sa quête pour devenir le plus grand trafiquant de drogue de Chicago. »

Films

‘Pitch parfait 2’

Date de sortie : 1er mars

Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) et les Barden Bellas sont de retour pour gifler le monde ! Lorsqu’un scandale menace de faire dérailler leur dernière année à Barden, les triples champions en titre craignent d’avoir perdu leur harmonie pour toujours. Avec une seule chance de racheter leur héritage, ils doivent affronter la compétition la plus difficile de la planète – le supergroupe allemand Das Sound Machine – et se battre pour leur droit de remporter le championnat du monde A Cappella. Elles auront besoin de toute la puissance de la fraternité pour trouver leur voix et être les meilleures au monde ! »

‘Je me sens beau’

Date de sortie : 2 mars

Synopsis officiel :

« Renee sait ce que c’est que d’être une fille ordinaire dans un monde de belles personnes. Après être tombée d’un vélo stationnaire et s’être cognée la tête, elle pense qu’un sort l’a rendue incroyable. Pour le reste du monde, elle a exactement la même apparence. »

L’espion qui m’a largué

Date de sortie : 6 mars

Synopsis officiel

« Audrey et son amie Morgan mènent des vies banales lorsque l’ex-petit ami sans prétention d’Audrey, Drew, se présente à leur appartement avec une équipe d’assassins mortels après lui. »

Anges

Date de sortie : 31 mars

« Dans la suite passionnante du Da Vinci Code de Ron Howard, l’expert en symboles Robert Langdon (Tom Hanks) suit des indices anciens dans une course passionnante à travers Rome pour trouver les quatre cardinaux kidnappés par la société secrète mortelle, les Illuminati. Avec la vie des cardinaux en danger, et le camerlingue (Ewan McGregor) a désespérément besoin d’aide, Langdon se lance dans une course implacable et bourrée d’action à travers des cryptes scellées, des catacombes dangereuses et le coffre-fort le plus secret de toute la planète ! ! ».

Spiderman 2

Date de sortie : 31 mars

« Peter Parker, le super-héros va affronter un redoutable adversaire du nom de Dr. Otto Octavius, un scientifique plus connu sous le nom de « Doc Ock », dont les expériences ratées l’ont transformé en une sorte de pieuvre métallique. De plus, Peter doit décider s’il consacrera sa vie à combattre le crime en tant que Spider-Man ou abandonnera tout, pour être avec son amour Mary Jane Watson, dont il s’est séparé il y a deux ans.

