StarzPlay : à la sortie de Heels, la nouvelle série sur le catch

Starzplay Il se positionne comme l’une des plateformes de streaming les plus importantes de la région. Il a un catalogue très large avec des propositions très diverses et, en plus, des premières pour chaque mois de l’année. Déjà, au cours des derniers mois, la série a été créée Angle mort, basé sur le film du même nom, et un nouveau spin-off du si prestigieux Pouvoir appel Élever Kanan sur l’adolescence du personnage qu’il incarne 50 centimes. Au cours des prochaines semaines, Heels arrive, mettant en vedette nul autre que Stephen amell Oui Alexandre Ludwig. Nous vous disons quand il ouvre.

Résumé des talons







La série tourne autour Jack déjà Espace as, deux frères catcheurs professionnels. Ils doivent faire face à la mort de leur père reprenant son entreprise, mais ce ne sera pas facile. Situé dans une communauté géorgienne très unie, sur le ring, quelqu’un doit jouer le bon gars, « le visage » de la série, et quelqu’un doit jouer son ennemi juré, le talon d’Achille.

Bien sûr, au-delà de ça Talons est l’histoire d’hommes et de femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle dans les petites villes. Le spectacle est une création de Michel Waldron, qui a récemment publié Loki et ensuite le film de Docteur Strange dans le multivers de la folie. D’un autre côté, Pierre Segal (Éhonté) est non seulement le réalisateur de plusieurs chapitres mais aussi l’un des producteurs exécutifs.

Cast de talons

Heels est la prochaine série STARZPLAY.



C’est en vedette Stephen amell, star de la série Flèche Oui Alexandre Louis, qui a donné vie à Bjorn en Vikings. Le casting est complété par des performances de Alison Luff, qui jouera la femme de Jack ; Mary McCormack; Kelli Berglund, qui jouera le valet d’Ace et l’amoureuse Crystal Tyler; Allen Maldonado et Chris Bauer.

Quand Heels sort sur StarzPlay

Talons le prochain sortira dimanche 15 août pour Starzplay en Europe, en Amérique latine et au Japon, et sur toutes les plateformes STARZ aux États-Unis et au Canada. Le service de streaming propose d’autres séries très intéressantes comme The Great, qui tourne sa deuxième saison, L’expérience Girlfriend, Run the World, parmi beaucoup d’autres.