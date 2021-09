StarzPlay a créé Dr. Death, une série idéale pour les fans d’histoires basées sur des événements réels

Parfois, les histoires basées sur des événements réels ont cette saveur qui les rend plus attrayantes que celles qui sont construites sur de la pure fiction. En cas de Dr Mort C’est l’un d’entre eux. La fabrication originale de Starzplay Il a en détail le sinistre cas de Christophe Duntsch, un ancien neurochirurgien qui a été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir mutilé plusieurs de ses patients lors d’opérations sous sa responsabilité. Deux d’entre eux sont décédés. Au Divulgacher, nous avons vu la série complète et nous vous dirons pourquoi vous ne pouvez pas la manquer, surtout si vous êtes fan d’histoires vraies.







Créé par Patrick Macmanus, Dr Mort Non seulement il s’agit d’une histoire vraie, mais elle est également basée sur le podcast du même nom. La série parle Christophe Duntsch, interpreté par Josué Jackson, un jeune homme qui vient d’obtenir son diplôme de médecin et commence à réussir dans la ville de Dallas, au Texas. En fait, petit à petit, il devient une sorte de célébrité de la médecine, avec laquelle beaucoup de gens veulent se soigner.

Cependant, ce n’est qu’un masque derrière lequel Duntsch cache son identité sombre et terrifiante. C’est qu’avec le temps, plusieurs patients quittent la salle d’opération avec des mutilations et des complications graves dans leur corps. Là, deux médecins entrent dans l’histoire qui commencent à suivre de très près les étapes pour l’arrêter. Il s’agit du neurochirurgien, Robert Henderson, interpreté par Alec Baldwin et le chirurgien vasculaire, Randall Kirby, interpreté par Christian Slater.

Alec Baldwin, Christian Slater et AnnaSophia Robb (Photo : StarzPlay)



Comment va le Dr Death et qu’est-ce qu’il a pour cela

Dr Mort qui compte huit chapitres a plusieurs points en faveur. En principe, ce qui est intéressant, c’est la structure narrative utilisée pour raconter les faits. Naviguez entre le présent et le passé pour en savoir plus sur les ténèbres de Duntsch et, d’une certaine manière, sur la façon dont il devient progressivement ce monstre cynique et effrayant. La série suit son histoire au collège en tant qu’étudiant de football, sa relation avec son père, qui était aussi médecin, puis avec qui il devient sa femme et doit aussi subir les violences de Duntsch.

De plus, il est impossible de ne pas applaudir la performance de Josué Jackson comme Duntsch. Acteur canadien, qui s’est fait connaître pour sa participation à la série pour ados Ruisseau Dawson, nous offre une performance exceptionnelle digne d’une nomination au Prix ​​Emmy. Il ne fait aucun doute que ce rôle est un véritable exploit pour Jackson, venu de jouer des personnages complexes, oui, comme dans le cas de Cole Lockhart au L’affaire, mais rarement en tant qu’homme de premier plan.

La série est maintenant disponible sur StarzPlay (Photo : StarzPlay)



De plus, comme si cela ne suffisait pas, il est accompagné de grands acteurs tels que Alec Baldwin et ardeur chrétien, qui nous apportent un regard très engagé sur le combat des docteurs Henderson et Kirby, qui ont affronté pendant des années la terreur de Duntsch seuls sans que la Justice les écoute. Finalement, AnnaSophia Robb, que beaucoup connaîtront pour son rôle dans Charlie et la chocolaterie, joue le procureur de Dallas et un acteur clé dans l’arrestation de Duntsch. Sans elle, il aurait été impossible de l’arrêter et l’actrice de 27 ans apporte aussi avec intelligence et ruse le courage d’une femme qui aurait dû suivre son intuition sans l’aval de qui que ce soit pour rendre justice.

Dr Mort d’une certaine manière, il tombe à point car il nous montre, d’une part, la bravoure de deux médecins qui ne se sont pas arrêtés une seule seconde dans leur objectif d’arrêter Christopher Duntsch. Et, de l’autre, le courage d’un jeune procureur qui, malgré les préjugés et les préceptes machos, a uni ses forces et ensemble, ils ont finalement réussi à faire payer Duntsh pour ses crimes. De ce dimanche 12 septembre la série est maintenant disponible en Starzplay et vous pourrez voir un chapitre par semaine.