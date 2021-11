StarzPlay a confirmé que Heels aura une deuxième saison

Starzplay a eu une année pleine de premières et de lancements de saison. L’un des nouveaux spectacles qui a obtenu une acceptation incroyable de la part des critiques et du public a été Talons. Le drame sportif dans lequel ils jouent Alexandre Ludwig de Vikings et Stephen amell de Flèche, sans aucun doute, ce fut la grande révélation. Pour cette raison, la plateforme américaine vient de confirmer le départ d’un deuxième versement. Ici, on vous dit tous les détails.

Au cas où vous ne l’auriez pas encore vu, Talons suivez l’histoire de deux frères Jack et Espace as, professionnels de la lutte, qui viennent de perdre leur père, véritable icône de cette discipline dans une petite ville de Géorgie. Avec des différences importantes, tous deux tenteront de mener à bien leurs affaires, bien sûr, devant faire face à des problèmes familiaux douloureux.

En raison de l’acceptation des spectateurs et d’un excellent travail de mise en scène, de scénario et d’acteur, Starzplay a confirmé que la série créée par Michel Waldron (Loki et Doctor Strange) commenceront la production de leur saison 2 en 2022. Le showrunner Mike O’Malley, qui participe également à l’émission en tant qu’acteur, reprendra ce rôle ainsi que celui de producteur exécutif.

« Il est clair, d’après les bons commentaires des critiques et des fans, que les histoires et les personnages de la Duffy Wrestling League ont réussi à se connecter avec le public, atteignant une communauté que l’on ne trouve pas souvent à la télévision premium.a déclaré Jeffrey Hirsch, président et chef de la direction de STARZ.

Comment pourrait-il en être autrement, Alexandre Ludwig et Stephen amell Ils seront à nouveau les frères Spade. De plus, il se poursuivra avec des performances d’Alison Luff, Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado, James Harrison, Roxton Garcia et Chris Bauer.

Lors de l’entretien que nous avons fait avec Ludwig avant la première de la première saison, l’acteur nous a parlé en détail de ce qui a le plus attiré son attention sur Talons et a souligné que cette « Ce n’est pas seulement une série de catch, il s’agit de gens ordinaires qui cherchent leur place dans le monde. ».

« Je ne pouvais pas dire non. Je pense que le monde était phénoménal, les personnages sont phénoménaux et je pense que la clé du succès d’une série commence toujours par les personnages., auquel les gens peuvent se sentir identifiés. Il s’agit de famille, de vraies relations… parce que nous le voyons. C’est comme si vous ne pouviez pas sentir l’explosion de ces personnages, s’il n’y a pas de personnages comme ceux-ci, il n’y a pas non plus de série à succès. Le public n’est pas naïf, en fin de compte. La réalité, c’est que les gens s’intéressent à ce qui arrive à ces gens, à ces personnages », a-t-il indiqué.

