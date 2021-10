StarzPlay a annoncé la première de The Great 2 et renouvelé Blindspotting pour une saison supplémentaire

Quelques semaines seulement après la sortie de sa première production originale en espagnol intitulée Plante maléfique, Starzplay vient d’annoncer le renouvellement et la date de sortie de deux de ses séries les plus populaires. Il s’agit de Angle mort, basé sur le film du même nom, et Le grand, une comédie satirique intéressante sur la monarchie et ses membres.

Dans le cas de la dernière émission mentionnée, mettant en vedette Elle s’évente et Nicolas HoultNon seulement c’est l’un des plus regardés, mais il a également remporté des nominations aux BAFTA et aux Emmy. La nouvelle saison de la série créée par Tony McNamara se concentrera sur Catherine, qui finit par prendre le trône de Russie à lui tout seul.

Cependant, il doit apprendre à faire face aux sombres luttes de pouvoir et à sa propre mère, qui sera jouée par nul autre que Gillian Anderson. Le casting est complété par des performances de Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi et Belinda Bromilow.

D’un autre côté, Starzplay la série a été créée cette année Angle mort, qui a été décrit comme l’un des meilleurs de ce 2021. Le premier opus se situait environ six mois après la fin du film du même nom. Seulement ici le spectacle est centré sur Ashley, qui mène une vie de classe moyenne à Oakland jusqu’à ce que Miles, son partenaire de 12 ans et père de son fils, soit soudainement incarcéré, la forçant à traverser une crise chaotique et humoristique existentielle quand elle est forcée d’emménager avec la mère et la demi-soeur de son partenaire.

Le Grand 2 Il a déjà une date de sortie sur StarzPlay. Sera le prochain 5 décembre exclusivement au Royaume-Uni. Pendant ce temps, en Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Amérique latine et le Brésil peut être vu de 19 décembre. La deuxième saison de Angle mort Il n’a pas encore de date de retour, mais il est certain qu’il n’arrivera pas avant le milieu ou la fin de l’année prochaine.

