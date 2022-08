Starz a révélé le titre et le sujet de la préquelle d’Outlander : quand est-ce qu’elle est diffusée ?

StarzPlay

Outlander s’apprête à laisser place à son premier spin-off, qui vient de dévoiler comment s’appellera cette nouvelle histoire et de quoi il s’agira. Connaissez tous les détails!

© StarzStarz a révélé le titre et le sujet de la préquelle d’Outlander : quand est-ce qu’elle est diffusée ?

Étranger est l’une des séries télévisées les plus remarquables de ces dernières années, générant un grand nombre de fans tout au long de ses six saisons diffusées à ce jour sur l’écran de télévision. Starz et le service de streaming Étoile+ en Amérique Latine. Bien que le septième volet soit actuellement en production, il est également une préquelle dérivée est en développement qui ce jeudi a révélé son titre et son intrigue.

En février de cette année, la moyenne Variété a rapporté en exclusivité que le showrunner et producteur exécutif d’Outlander, Matthew B. Roberts, avait été sollicité par Starz pour écrire et produire cette nouvelle histoire basée sur les romans de Diana Gabaldon. A cette époque, il a été précisé qu’ils rassemblaient les premiers scénaristes en vue de commencer à écrire les scénarios dans les semaines suivantes.

+ Titre et intrigue de la préquelle d’Outlander

Après un moment sans nouvelles officielles, ce jeudi les informations que les fans attendaient sont enfin arrivées. Par un communiqué, la chaîne Starz a révélé que la préquelle d’Outlander en développement s’appellera « Outlander : le sang de mon sang ». En outre, il a été réaffirmé que son intrigue suivra l’histoire d’amour des parents de Jamie Fraser. Découvrez l’annonce et la première affiche sur les réseaux !

Catherine Busbyprésident de la programmation originale pour Starza dit: « Outlander est une série fascinante qui, saison après saison, a conquis le cœur de ses fans à travers le monde ». Il a également avancé : « Nous sommes ravis de décoller les couches de ce monde dynamique pour ramener notre public là où tout a commencé. Matthew, Maril et Ronald continueront d’apporter leur superbe vision et leur créativité à ce nouvel épisode, et nous avons hâte pour voir ce qui se passera ensuite. ».

+Quand la première de la préquelle d’Outlander est-elle diffusée ?

Alors que les fans attendent déjà la saison 7 de Étranger, qui sortira début 2023, attendent également avec impatience ce spin-off préquel. Cependant, Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Outlander : le sang de mon sangmais ayant commencé la production il y a longtemps, on s’attend à ce que de nouveaux rapports arrivent dans les mois à venir, également sur son casting.

