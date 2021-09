Starz a confirmé la date de retour de « Power Book II: Ghost »

Starz joue a de bonnes nouvelles pour les amoureux de la saga de Puissance. L’univers créé par Courtney A. Kemp et produit par Curtis jackson, communément appelé 50 centimes, s’apprête à laisser un nouvel opus à ses fans. Livre de Pouvoir II : Fantôme, a confirmé la date de première de sa deuxième saison. Le premier opus avait été diffusé entre septembre 2020 et janvier de cette année.







Depuis le 21 novembre, Starz commencera à diffuser les épisodes du deuxième volet de Livre de Pouvoir II : Fantôme. Le lancement sera effectué simultanément dans le monde entier, et l’Amérique latine arrivera par Starz joue, la plateforme de streaming où il y a aussi des productions comme Talons et bientôt il arrivera Famille mafieuse noire, également avec le sceau de 50 centimes.

Selon la communication du signal, Livre de Pouvoir II : Fantôme arriver à « Avec une crise de conscience ». Dans ce contexte, le synopsis officiel de la série précise : « Il entame sa deuxième saison avec Tariq Saint-Patrick fuyant toujours l’héritage qui le hante. Forcé d’ôter la vie à son professeur, Jabari reynolds, Tariq il se retrouve à s’éloigner de ce pour quoi il se bat : sa famille ». La production exécutive de la série sera prise en charge par Kemp et 50 centimes.

Dix épisodes composent la première saison. (IMDb)



Raising Kanan, la troisième partie de Power Book

Pendant que le public attend les nouveaux épisodes de Livre de Pouvoir II : Fantôme, vous pouvez rattraper le troisième volet de la saga. Élever Kanan lancé en juillet et axé sur son rival Fantôme, Kanan, et sa vie dans le sud de la Jamaïque, Queens. Meunier à patine, qui joue raquel thomas, il a parlé avec Divulgacher à l’occasion du lancement de l’émission et a parlé de ce que c’était que de rejoindre cet univers et de composer son rôle.

« Je savais tout. À quoi ressemblait ce monde. Je savais à quel point le fandom est intense avec cet univers. Je savais que les personnages allaient être incroyables. Et j’étais très excité d’avoir l’opportunité de jouer dans ce monde. Et je suis très fier de ce qu’elle a entrepris de faire « , a déclaré l’actrice. D’autre part, il a souligné que ce qui l’intéressait le plus dans le rôle était « Sa motivation ». En ce sens, il a affirmé : «Être une femme noire en ce moment, pouvoir participer à cette série en tant que protagoniste étant une femme noire et avoir la possibilité, de mon point de vue féminin, d’élever Kanan… Pouvoir être impliqué de cette façon. J’ai pensé… Qui sait si je vais pouvoir rejouer un rôle comme celui-ci ? Un personnage aux multiples dimensions ».