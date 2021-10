Starward Industries présente le teaser invincible

Le premier teaser de L’Invincible nous laisse bloqués sur une planète lointaine, dans le but de sauver notre équipage perdu.

Nous nous réveillons sur une planète lointaine sans nous rappeler pourquoi nous sommes là. Où sont nos collègues ? Quels mystères le lieu cache-t-il ? Arriverons-nous à survivre ? Pour le moment, toutes ces questions n’ont pas de réponse, mais au moins nous pouvons commencer à tirer des conclusions grâce au premier teaser de L’Invincible.

Les personnes en charge de créer cette aventure rétro-futuriste sont le petit studio indépendant polonais Starward Industries. Pour leur nouveau métier, ils ont choisi de puiser dans l’univers littéraire créé par Stanisław Lem. Cet écrivain est connu principalement pour son roman Solaris, qui a été adapté au cinéma dans un film russe de 1972, et dans un autre 30 ans plus tard avec George Clooney comme protagoniste.

Pour nous, cela signifie sûrement que ce thriller de science-fiction à la première personne sera pris en charge dans les moindres détails en termes de tradition et d’intrigue. De plus, sa section graphique créée avec Unreal Engine, propose des graphismes très réalistes qui nous aideront à nous immerger encore plus dans ce monde.

Pour l’instant, nous entrons dans la peau de Yasha, un scientifique expérimenté, qui se réveille sur une planète hostile sans trop se rappeler pourquoi. Ce que nous savons, c’est que nous ne sommes pas arrivés seuls à cet endroit, donc notre mission principale sera de trouver le reste de notre équipage et de découvrir ce qui se passe.

Ce qui semble plus clair, c’est que l’histoire se déroulera de manière non linéaire et que nos décisions ou nos relations avec le reste des personnages seront très importantes dans le futur de l’aventure.

L’Invincible devrait sortir dans le courant de 2022 pour PC, PlayStation 5 et Xbox series X / S. En revanche, dans steam, vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits s’il a retenu votre attention.

Allons-y !