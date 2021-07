StartUp Season 4: Date de sortie, distribution et toutes les informations

– Publicité –



La première de StartUp en septembre 2016 a été suivie de deux saisons supplémentaires, qui ont débuté en 2018. Le drame américain, StartUp, raconte l’histoire de Ronald Dacey (Izzy Morales) et Nick Talman, qui travaillent pour Araknet, une société de technologie américaine qui négocie la monnaie numérique GenCon. Il s’agit d’un nouveau concept qui a suscité la controverse. Les fans attendent des nouvelles du quatrième épisode de cette série depuis la diffusion de son dernier épisode en 2019. Malheureusement, on ne sait toujours pas ce que sera le quatrième opus. Netflix, qui a récemment créé les trois saisons, a été un sujet brûlant auprès des fans. Le géant du streaming envisage-t-il le renouvellement du chapitre 4 ? Ou a-t-il d’autres projets pour la saison ? Voici tout ce dont vous avez besoin sur Startup Saison 4

Date de sortie de la saison 4 de StartUp

Comme mentionné précédemment, il n’est pas prévu d’apporter Commencez de retour dans le cadre de la saison 4. On ne sait cependant pas si Commencez la saison quatre est à l’horizon. Si la foudre frappe trois fois, cela peut arriver. Techniquement, même si c’est peu probable, c’est possible.

La série serait disponible sur Netflix si StarUp la saison 4 est possible. C’est la seule façon possible pour moi de voir les choses se produire. Netflix est un peu plus lent que ce à quoi nous sommes habitués.

Si tout se passe bien, alors nous pourrions voir StartUp saison 4 à la fin de 2022. C’est le meilleur des cas.

Espérons que de bonnes nouvelles nous parviendront et StarUp la saison quatre sera disponible sur Netflix très bientôt.

Casting de la saison 4 de démarrage

StarUp la saison 4 devrait inclure tous les acteurs principaux à l’exception de Rebecca Stroud de Mira Sorvino. Le personnage a été tué dans la finale de la saison 3, et il n’y a aucun moyen de la récupérer. StarUp la saison quatre mettra probablement en vedette Brody et Gathegi une fois de plus, avec Ron Perlman de retour aussi.

Histoire de démarrage de la saison 4

Araknet atteint 100 millions d’utilisateurs en Commencez saison 3. Cela permettra à Talman et à la société de recevoir un financement de série A par l’intermédiaire de Saginaw Partners. Un virus développé par Rebecca fait perdre 60 millions d’utilisateurs. Izzy empêche le virus de se propager. Saginaw peut résoudre le conflit principal lorsqu’elle a besoin de « sang frais » pour guérir d’un scandale d’actualité. Elle accepte, grâce à des rencontres convaincantes avec Mara & Ronald. StarUp la saison 3 se termine avec Nick tuant Rebecca au hasard, mettant ainsi fin à sa menace contre elle. La saison 4 commencera probablement avec Nick, Ronald et Izzy rétablissant leur amitié professionnelle/conspirateurs. Ensuite, alors que la chaleur de la pègre et des menaces gouvernementales s’intensifie, il sera révélé qu’ils devront veiller séparément à leurs meilleurs intérêts. Mara Timlin, son père Wes, semble être le joker de l’histoire.