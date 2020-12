Starship réussit presque, le gigantesque navire avec lequel Elon Musk veut conquérir Mars finit en éclats à son atterrissage

A réussi (plus ou moins), après plusieurs retards et finalement des tests interrompus le vaisseau a pris son envol. Un vol qui pour le moment n’est qu’un test, mais suffisant pour nous montrer les capacités qu’aura ce gigantesque vaisseau SpaceX. Son atterrissage n’a cependant pas été un succès, au moment de l’atterrissage. s’est déstabilisé et a fini par exploser.





Le prototype SN8 de Starship a pris son envol pourEnviron 12 kilomètres d’altitude puis redescendre vers la plate-forme lancement. Tout se passait parfaitement jusqu’au dernier moment, lorsque le navire s’est déstabilisé et n’a pas réussi à freiner à temps pour réduire sa vitesse.

Alors qu’il montait et quand il atteignait sa hauteur cible le navire a éteint ses moteurs un par un. Vers la cinquième minute après le décollage, les trois moteurs se sont arrêtés et l’engin a recommencé à descendre en chutant.

Ensuite, il s’agissait de se redresser, de freiner et d’atterrir calmement. Il n’a eu que le premier. La fin du test a été une formidable explosion comme un feu d’artifice pour les spectateurs, même si ce n’était pas le but de SpaceX

Les dernières images de Starship SN8.

Explosion du vaisseau spatial SpaceX SN8

Cette explosion n’est pas un « gros » problème pour SpaceX. La compagnie développe le navire en série avec différents prototypes afin qu’ils puissent avoir de nouvelles itérations tout de suite. En d’autres termes, les modèles SN9 et SN10 sont également presque prêts à être testés. En fait, Elon Musk lui-même a indiqué qu’ils n’avaient pas une forte probabilité que les choses se passent bien.

Ce qu’il reste de Starship SN8.

La chose intéressante ici a été de voir le mouvement «bellyflop». Il s’agit de laisser tomber le navire horizontalement et de le faire correctement à temps. C’est la première fois qu’il a été réalisé avec un de cette taille et selon SpaceX, il a été un succès à cet égard. Elon Musk lui-même indique qu’ils ont collecté toutes les données nécessaires et que le navire a été positionné verticalement avec une précision totale et à temps. Échec? Il parait la pression du réservoir de carburant supérieur n’était pas suffisamment élevée lors du rallumage à l’atterrissage.

Vous pouvez voir l’intégralité du test dans la vidéo officielle de SpaceX (à partir de 1:48:00):

Le navire pour coloniser Mars

Équipé de trois moteurs Raptor, le Starship C’est le vaisseau spatial le plus grand et le plus puissant de SpaceX jusqu’à la date. Elon Musk a de grands projets pour elle, ils espèrent qu’elle sera le vaisseau qui emmènera les humains sur Mars.

Ce n’est pas la première fois qu’un prototype du Starship prend son envol. Auparavant, en août 2020, nous avons vu comment ils ont fait décoller et atterrir le corps principal du Starship. A cette occasion cependant il n’avait pas les ailerons ou par exemple le nez dans sa partie supérieure.

Le navire lui-même est gigantesque, donc c’est tout un exploit qu’il a même réussi à prendre son envol. Il est conçu pour les voyages interplanétaires, et cela signifie aller sur la Lune puis sur Mars. Ils espèrent envoyer un million de personnes sur la planète rouge d’ici 2050.