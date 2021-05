Starship réussit à atterrir pour la première fois: le vaisseau spatial interplanétaire de SpaceX est le plus proche de voyager vers la Lune et Mars

Kadalys Crème Nuit Lissante Bio Musalis Soin Anti-âge - Première rides

Kadalys a développé une Crème de Nuit Lissante pour le visage, à la fois naturelle et efficace, autour de son bio-actif Banane Verte, aux propriétés Anti-Age et anti-oxydantes brevetées, pour lutter contre l'apparition des premiers signes de l'âge. La Crème de Nuit Lissante Bio de Kadalys est l'alliance parfaite d'extraits de plantes reputées pour leurs bienfaits:: - Notre Bio-actif Banane Verte: équilibrant, purifiant et affinant le grain de peau. Son pouvoir anti-oxydant est 14 fois supérieur à l'huile d'Argan*, - du Myrthe: énergisant, protecteur, anti-âge, - du Squalane: apaisant, adoucissant, - de lAcide Hyaluronique: anti-âge, repulpant. --- Les engagements Kadalys : Des formules Efficaces. Naturelles. Eco-conscientes Vous apprécierez : - Sa formule contenant 100% d'ingrédients d'origine naturelle - Son parfum aux notes hespéridés et florales. ---- Vous aimerez : Cette crème de nuit lisse les rides et ridules et rend votre peau plus douce et votre teint lumineux. Son action sur la prévention des premiers signes de l'âge. Pour qui ? Tous les types de peau Peaux jeunes 25-45 ans