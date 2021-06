Starship comme cargo: les États-Unis veulent l’utiliser pour transporter des tonnes de fret à travers le monde en une heure

Le vaisseau spatial SpaceX Il a été conçu comme un vaisseau interplanétaire, pour transporter les humains et leurs ressources vers la Lune ou Mars. Cependant, vous pouvez également avoir utile ici sur Terre. L’US Air Force prévoit d’utiliser ce type de roquettes pour transporter des tonnes de marchandises dans n’importe quelle partie du monde en moins d’une heure.





Faites partie d’un programme interne de l’armée de l’air appelé « Rocket Cargo ». Son nom ne pourrait pas être plus descriptif, un programme pour avoir des fusées cargo. L’idée est qu’il est réutilisable et peut transporter une énorme quantité de charge utile. Aujourd’hui, le vaisseau spatial de SpaceX est celui qui remplit le plus ce rôle.

Alors que le Starship parvient déjà à décoller et à atterrir, ce n’est pas suffisant pour l’US Air Force. Vous avez récemment demandé un devis de 50 millions de dollars pour faire avancer le développement de Rocket Cargo et avoir un système de transport aérospatial prêt.

Le programme aider à la recherche d’un système qui améliore les capacités d’atterrissage ainsi que les capacités de décollage. Ils disent qu’ils concevront « une baie de chargement et de logistique de fusée pour un chargement et un déchargement rapides » ainsi que « la fusée aéroportée après sa rentrée dans des lieux de service où une fusée ou un avion ne peut pas atterrir ».

Actuellement développent des prototypes et des concepts en collaboration avec SpaceX. Starship est actuellement la seule fusée en développement prévue pour être utilisée sur Rocket Cargo, car c’est la seule qui réponde aux exigences. Le Dr Greg Spanjers du United States Air Force Research Laboratory a déclaré ce qui suit :

« Nous avons parlé avec divers fournisseurs que nous voyons potentiellement venir à la table pour concourir pour ces contrats. SpaceX est sans aucun doute le plus visible, cela ne fait aucun doute … [pero] ce que vous essayez de faire, c’est d’entrer dans une trajectoire orbitale ou suborbitale, d’abaisser la charge utile et de la poser sur la planète Terre. Il y a plusieurs entreprises qui ont cette capacité technologique aujourd’hui, pas seulement SpaceX. »

Un vaisseau spatial pour connecter les planètes, mais aussi le monde

Le vaisseau est Le gros pari de SpaceX en ce moment. Après une série de prototypes, il apparaît enfin que le navire peut décoller et atterrir sans problèmes apparents. Ce gigantesque vaisseau spatial a été conçu avec un œil sur Mars, car il devrait être utilisé pour atteindre la planète rouge avec des personnes à bord.

Cependant, Avant d’aller sur Mars, le vaisseau spatial effectuera également des voyages vers la Lune. Et, peut-être aussi des voyages point à point sur Terre. Si vous pouvez décoller, passer en suborbite, puis atterrir sur Terre… cela signifie que vous pouvez effectuer un voyage point à point sur Terre. Cela signifie, par exemple, transporter des dizaines de tonnes de marchandises de Shanghai à Amsterdam en une heure.

Via | CNBC