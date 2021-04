Stars de la réalité qui pourraient être le premier baccalauréat ou baccalauréat queer

La visibilité queer dans la télé-réalité s’est développée et améliorée au cours des dernières décennies, mais les programmes grand public comme la franchise Bachelor d’ABC ont encore un long chemin à parcourir pour représenter la communauté LGBTQ +.

Lorsque Colton Underwood est devenu gay, il a déclenché une discussion sur une saison gay ou des retombées au sein de la nation Bachelor.

Mais les fans ont espéré des versements futurs mettant en avant toutes sortes d’individus sexuellement diversifiés.

Bien que ces étapes supplémentaires soient probablement longues à venir, nous pouvons toujours fantasmer sur le casting d’un potentiel homosexuel dans le populaire programme de rencontres.

Voici nos meilleurs choix pour le premier épisode queer de ABC’s The Bachelor ou The Bachelorette (ou, écoutez-moi, juste «The Bach»):

1. Francesca Farago

Farago est devenue célèbre après son rôle dans l’émission de télé-réalité de Netflix 2020 « Too Hot to Handle », où elle était l’une des préférées des fans en raison de son apparence époustouflante et de son attitude authentique. Depuis, elle a été liée de manière romantique à de nombreuses personnalités publiques, hommes et femmes.

Les anciens flirts de l’influenceuse incluent Jay Alvarez et Tana Mongeau, et elle s’est récemment séparée de sa compatriote star de télé-réalité Demi Sims après une relation brève mais étroite.

Si quelqu’un peut captiver le public avec une autre photo de l’amour aux yeux du public, c’est Francesca Farago!

2. Demi Burnett

Burnett a été éliminé du passage d’Underwood sur « The Bachelor » mais a continué à écrire l’histoire sur « Bachelor in Paradise » la même année; Quand elle et Kristian Haggerty sont devenus le premier couple homosexuel de la franchise, le couple s’est séparé peu de temps après la diffusion de l’émission, et Burnett n’est actuellement pas en relation publique.

La star de télé-réalité de 24 ans a déclaré qu’elle n’étiquetait pas sa sexualité, mais plutôt: «J’aime juste qui j’aime. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous êtes, c’est la personne.

Les fans de l’étonnante sexuellement fluide adoreraient voir Burnett prendre une autre chance sur l’amour queer dans la même franchise dans laquelle elle a été la pionnière.

3. Dani Campbell

Campbell a gagné en popularité en 2007 sur « A Shot At Love With Tila Tequila », la première émission de rencontres bisexuelles sur MTV. Malheureusement, l’émission a perpétué des stéréotypes sur la communauté LGBTQ +, et sa star a ensuite rétracté sa bisexualité et condamné les relations homosexuelles.

Néanmoins, la beauté et la confiance de Campbell fait d’elle une icône et le sex-symbol au sein de la communauté lesbienne.

De nombreux nostalgiques des années 2000 aimeraient voir Campbell revenir à l’écran dans une série de rencontres qui fournit enfin une représentation correcte.

4. Kai Wes

Wes est apparu dans la huitième saison de MTV « Are You the One? » mais n’a pas réussi à émerger avec une connexion romantique durable.

Le concurrent non binaire transmasculin a acquis une réputation de playboy et a admis qu’ils «avaient des leçons à apprendre» au moment de leurs débuts dans la télé-réalité.

Revenir sous les projecteurs pour une spin-off queer dans la nation des célibataires serait le moyen idéal pour Wes de présenter le développement de leur personnage et peut-être de trouver le véritable amour cette fois-ci.

5. Jaimi King

King est apparu dans la saison de Nick Viall de « The Bachelor » en 2017, devenant le premier concurrent ouvertement bisexuel de l’émission. Elle a dit qu’elle est attirée par tous les genres, pas seulement les hommes et les femmes, mais utilise l’étiquette de bisexuel, elle aimerait encourager une «connotation plus positive» autour de la bisexualité.

À propos des tentatives de diversification de la nation célibataire, King a déclaré: «Elle doit évoluer un peu plus avant qu’elle ne soit plus réelle…. Lentement mais sûrement, il y arrivera, espérons-le.

Un versement étrange serait un pas dans la bonne direction pour la franchise, et nous sommes sûrs que King serait fier de faire partie d’une telle croissance.

6. Noah Purvis

Purvis a été présenté à la fin de la deuxième saison de Love Island USA, mais il a été notoirement renvoyé de la villa après avoir découvert qu’il s’était déjà produit dans le porno gay. La décision a été controversée, avec de nombreux téléspectateurs accusant les producteurs de l’émission sont homophobes et ont des préjugés envers les travailleuses du sexe.

Bien qu’il n’ait pas annoncé publiquement sa sexualité, il est largement supposé que Purvis balance dans les deux sens, et une course de célibataire queer serait le retour parfait pour le candidat de télé-réalité disgracié.

7. Kylie Smith

Smith est également apparu sur la huitième saison de « Are You The One? » et a épaté le public avec sa beauté, avec la chanteuse Kehlani même prétendant être écrasant sur le concurrent.

Smith a eu relativement peu de temps à l’écran sur AYTO, et nous aimerions avoir la chance de mieux la connaître dans une émission de rencontres queer grand public.

8. Basit Shittu

Un autre favori des fans du dernier opus d’AYTO, Shittu est connu pour son style unique et son alter-ego glisser Dionne Slay.

La personnalité de la télévision a souligné l’importance de la représentation queer dans une interview.

«La communauté hétérosexuelle a été largement représentée dans, je dirais, presque toutes les émissions de rencontres qui ont jamais existé dans l’histoire de la télévision», a déclaré Shittu. «Les personnes qui s’identifient comme nous, qui sont un grand groupe de personnes, ont besoin de se voir à la télévision.»

Shittu soutiendrait certainement une série de téléréalité qui augmenterait la visibilité LGBTQ + – et, espérons-le, y jouerait!

9. Michael Gunning

Gunning, un nageur de compétition de la Jamaïque, est apparu dans l’émission de rencontres bisexuelles de Courtney Act « The Bi Life » en 2018. L’athlète a fini par devenir gay dans l’émission après avoir exploré sa sexualité pour la première fois.

Il a exprimé l’espoir d’améliorer la visibilité queer dans son pays d’origine, en disant: «Si je peux inspirer de jeunes athlètes jamaïcains ou caribéens à être eux-mêmes, alors je fais définitivement la bonne chose.»

Un passage dans une autre émission de télé-réalité queer permettrait à Gunning d’illustrer davantage une représentation positive de son groupe démographique.

10. Lex Liang

Liang, un créateur de mode vivant à New York, est apparu lors de la première saison de Netflix’s Dating Around.

Le «gaysien» autoproclamé a discuté de l’importance de la représentation asiatique dans les rôles romantiques lors d’une interview avec le magazine Time. « La seule chose que nous pouvons faire » pour lutter contre les stéréotypes négatifs sur la communauté asiatique, a déclaré Liang, « est de maintenir cette exposition élevée. »

La présence d’un homme gay asiatique dans la nation célibataire contribuerait certainement à accroître cette exposition – encore plus si Liang devait trouver l’amour!

11. Angie Kent

Kent était le visage de la cinquième saison de The Bachelorette Australia en 2019 et est ensuite sorti en tant que pansexuel au Kyle and Jackie O Show.

Dans l’interview radio plutôt invasive, l’animateur Kyle Sandilands a interrogé Kent excessivement sur ses expériences homosexuelles, affichant une vision exploitante et fétichiste de l’identité queer.

Apparaître dans une version queer de l’émission à succès ABC dans laquelle elle a déjà joué donnerait à Kent une chance de prendre en main le récit de son orientation sexuelle.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.