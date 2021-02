Stars, auteur de ‘To All the Boys’ sur un nouveau type de représentation et de joie centrée

Avec le troisième et dernier volet de la trilogie «À tous les garçons» de Jenny Han dont la première est prévue cette semaine sur Netflix, l’auteur a ce qui ressemble à une époque entière sur laquelle revenir.

« Mon espoir était simplement de pouvoir explorer la jeunesse adolescente et de la faire devenir asiatique américaine, mais pas que ce soit le but de la chose », a déclaré Han à NBC Asian America à propos du personnage principal, Lara Jean Covey. «Et pour pouvoir montrer ce look, nous pouvons tomber amoureux, nous pouvons être un héros, nous pouvons être quelqu’un qui est désiré.»

Le premier de la trilogie, qui est sorti en août 2018, aux côtés d’autres projets culturellement influents tels que la comédie romantique à succès «Crazy Rich Asians» et le thriller psychologique «Searching», a contribué à inaugurer une nouvelle ère de représentation pour les Américains d’origine asiatique. C’était, en un sens, un été débutant pour la communauté à l’écran. Maintenant, des années plus tard, le prochain film, «À tous les garçons: toujours et pour toujours», sort dans un environnement différent. Et Han est reparti avec quelques idées sur ce que signifie vraiment une représentation authentique.

Noah Centineo comme Peter Kavinsky et Lana Condor comme Lara Jean Covey dans «À tous les garçons: toujours et pour toujours» sur Netflix. Katie Yu / Netflix

Pour l’auteur, la représentation ne doit pas être fabriquée pour qu’elle fasse une différence.

«Je pense qu’en tant que conteur et créateur, je dois être au service de l’histoire et penser à ces personnages et à ce qui semble vraiment fidèle à l’histoire.» dit-elle. «Je me risquerais à deviner que la plupart des créateurs ne pensent pas avant tout:« Laissez-moi faire une représentation maintenant ». Je pense qu’ils se demandent: «Quel genre d’histoire puis-je raconter qui me semble vraiment réelle et authentique? et ensuite vous espérez que les gens s’y connecteront. «

Han a ajouté: «Si vous vous y engagez avec cet agenda, je ne sais pas que vous serez en mesure de dire quelque chose qui donne l’impression que cela peut être autonome, et pas seulement d’être normatif ou d’essayer de résoudre des problèmes. de la communauté que vous souhaitez. Je pense que c’est un beau sous-produit de cette chose que vous essayez de fabriquer et je pense que, tout d’abord, vous devez penser à entretenir l’histoire.

«Je pense que je voulais juste qu'elle vive cette expérience sans que le centre ne parle d'elle qui lutte pour être asiatique», a expliqué Han. «Je pense que c'est généralement ce que nous voyons, quand nous voyons des histoires sur des personnes de couleur, c'est vraiment la lutte.

Dans le dernier épisode, Lara Jean, interprétée par Lana Condor, se bat avec un avenir incertain autour de sa relation avec Peter Kavinsky, représentée par Noah Centineo, alors que le couple atteint la fin imminente de leurs années de lycée. Bien qu’il y ait un conflit dans le film, une grande partie du film est remplie de moments doux, comme les nombreux gestes romantiques du couple l’un envers l’autre, le lien au sein de la famille reconstituée de Lara Jean et les belles démonstrations d’amitié entre les jeunes femmes. En fin de compte, il se concentre sur la joie, un concept que les personnes de couleur ne sont pas toujours accordées dans les représentations devant nous, a déclaré Han.

Han a observé comment, dans le passé, les histoires sur les personnes de couleur étaient traitées différemment. Souvent, ils sont rangés différemment, relégués aux tables pour le Mois du patrimoine asiatique et pacifique américain, par exemple, et portent des expériences tristes comme le tristement célèbre «moment de la boîte à lunch» d’être gêné par une nourriture ethnique piquante ou une incapacité à s’intégrer à l’école.

«Je pense que c’est une expérience pertinente et authentique. Mais je pense aussi qu’il y a tellement plus à être Américain d’origine asiatique que cette expérience « , a déclaré Han. » Donc, même si je pense qu’il est important de montrer que c’est réel, il est également important de montrer juste l’humanité et, oui, nous sommes tous différents, mais que nous sommes aussi très semblables. Et certaines choses sont universelles, comme tomber amoureux pour la première fois. »

À travers les livres et les adaptations cinématographiques, Han a déclaré qu’elle avait également eu l’occasion de récupérer subtilement de nombreux aspects gais de son éducation américano-asiatique et de normaliser des éléments de son propre héritage sans faire de l’identité le centre de la série. De petits détails, comme s’assurer qu’il y a un cuiseur à riz à l’arrière-plan de la cuisine, et s’assurer que les chaussures de Lara Jean étaient hors de la maison, étaient essentiels pour une représentation organique d’un ménage asiatique américain, a déclaré Han.

«En tant qu'enfant, ma mère le mettait congelé dans mon déjeuner, donc au moment où je le buvais, il ferait beau et froid», a-t-elle dit. « Il y avait quelque chose de vraiment agréable pour moi, juste de pouvoir partager quelque chose que tout le monde pensait bizarre quand j'étais à l'école primaire, et ensuite on peut en faire une chose grand public que les gens peuvent apprécier. »

«J’étais là quand ils ont tourné la scène d’ouverture du premier film, où elle a les pieds contre le mur et je me souviens qu’elle portait des baskets. J’ai chuchoté au directeur: «Pouvons-nous s’il vous plaît, s’il vous plaît enlever ses chaussures. Elle est dans le lit et ils sont accrochés au mur », se souvient Han. «Ce genre de moments est important pour moi pour maintenir l’intégrité de l’expérience.»

Avec des détails mineurs comme l’inclusion d’une scène de karaoké dans ce prochain film, ou la boisson Yakult, dans le premier, Han a déclaré qu’elle avait été en mesure de recadrer certaines expériences à travers ses propres yeux, plutôt que la façon dont d’autres ont longtemps perçu certains aspects de l’Asie. Culture américaine.

Le troisième film de la trilogie propose des voyages à New York et en Corée du Sud. Gracieuseté de Netflix / SARAH SHATZ / NETFLIX (C) 2021

«En tant qu’enfant, ma mère le mettait congelé dans mon déjeuner, donc au moment où je le buvais, il ferait beau et froid», a-t-elle dit. «Il y avait quelque chose de vraiment agréable pour moi, juste de pouvoir partager quelque chose que tout le monde pensait bizarre quand j’étais à l’école primaire, et ensuite vous pourrez en faire une chose grand public que les gens peuvent apprécier. Maintenant, les gens vont Je pense que c’est cool. C’était donc vraiment excitant pour ce film. «

Bien sûr, cela ne signifie pas non plus qu’il soit absent de certaines vérités qui donnent à réfléchir. Dans l’une des premières scènes du film, qui se déroule lors d’un voyage de relâche en Corée, Lara Jean révèle un sentiment douloureux et universellement reconnu que tant d’Américains d’origine asiatique ont en visitant les pays d’origine de leur famille.

«Les films avec des gens de couleur ont ce niveau de stress sur leurs épaules pour offrir, je pense, une sorte de représentation définitive de l'expérience asiatique américaine qui est si grande et si variée», a déclaré Han.

« Cette fille, elle est venue vers moi, parlant coréen et c’est comme s’ils me voyaient et pensaient que je comprenais et puis je ne le fais pas et c’est comme si je n’appartiens pas », dit-elle au téléphone avec son petit ami.

De telles scènes prouvent qu’en matière d’identité, l’histoire des Américains d’origine asiatique se heurte inévitablement à des thèmes d’acceptation et d’appartenance. C’est un sujet qui n’a pas encore été résolu dans la société en général. Avec une sous-représentation continue à Hollywood, c’est peut-être pourquoi, dit Han, tous les projets qui concernent les Américains d’origine asiatique reçoivent beaucoup plus de poids de la part de la communauté et une pression disproportionnée, en plaisantant que, d’ordinaire, personne ne s’attendrait à une comédie romantique. pour résoudre le racisme systémique. Pendant ce temps, des émissions comme «Bling Empire» ont été fortement critiquées pour être une autre représentation des Asiatiques comme étant «follement riches», plutôt que d’introduire un nouveau récit. C’est un autre double standard auquel les créateurs de couleur doivent faire face, a déclaré Han.

«Les films avec des gens de couleur ont ce niveau de stress sur leurs épaules pour offrir, je pense, une sorte de représentation définitive de l’expérience asiatique américaine qui est si grande et si variée», a-t-elle déclaré. «Je pense que mon souhait a été que nous obtenions simplement plus de choses et que plus de gens puissent sortir et raconter des histoires que nous n’avons pas vraiment vues. Je ne sais pas si cela se produit encore ou pas. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.