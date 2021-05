Starro n’est qu’un des méchants de The Suicide Squad taquine James Gunn

James Gunn est connu pour avoir plusieurs méchants dans ses films, il n’est donc pas surprenant que La brigade suicide ne sera pas différent. Dans la première bande-annonce de La brigade suicide, il semblait que Starro (une grande étoile de mer comique avec une pléthore de capacités terrifiantes) serait le principal méchant du film. Cependant, dans une interview avec Den of Geek, Gunn a révélé que Starro ne serait « qu’un des méchants » pour la célèbre Suicide Squad. Il avait ceci à dire lorsqu’il a été interrogé sur l’inclusion de Starro dans le film.

« Starro est hilarant parce qu’il est ridicule. C’est une étoile de mer bleue géante et céruléenne, mais il est aussi terrifiant. Quand j’étais enfant, je pensais que c’était la chose la plus effrayante de tous les temps et je reconnais aussi que c’était quelque peu ridicule . Je pense qu’il est parfait – cela illustre ce qu’est ce film. C’est ridicule, et c’est aussi terrifiant et sérieux en même temps. «

James Gunn taquina en outre le méchant en disant: « Il fonctionne vraiment bien en tant que méchant de ce film, en tant que l’un des méchants, en fait, de ce film. » Cela confirme certainement que Starro ne sera pas le seul personnage / créature contre lequel la Suicide Squad se battra. Quant à savoir qui seront les autres antagonistes, il existe de nombreux choix évidents. Amanda Waller (jouée par Viola Davis en représailles de son rôle) est un barrage routier pour l’équipe, bien qu’il soit difficile de la qualifier de méchante.

Elle est plus un antagoniste pour le Squad qu’un méchant traditionnel, mais elle a déjà eu des moments sadiques dans le DCEU. D’autres méchants possibles pourraient être The Thinker (joué par Peter Capaldi), un méchant bonus non divulgué, ou des membres de la Suicide Squad eux-mêmes. Étant donné que l’équipe de base est composée de «méchants», ils peuvent être la réponse évidente.

Starro est un méchant classique de DC, et c’est extrêmement excitant de le voir enfin prendre vie dans un film majeur. Dans les bandes dessinées, ses capacités incluent le contrôle de l’esprit, la bio-fission, la modification de la taille, l’absorption et la projection d’énergie, le changement de couleur et la régénération. De plus, la version kaiju de Starro – que Gunn utilise dans La brigade suicide – a encore plus de capacités comme la télépathie, la conscience de masse, le vol, l’invulnérabilité et la terraformation. En d’autres termes, Starro a la capacité de contrôler des milliers d’esprits à la fois tout en étant impossible à tuer. On ne sait pas encore quelles capacités La brigade suicide version de Starro aura, mais l’histoire indique qu’il sera extrêmement difficile à démonter. Gunn a taquiné que la plupart des membres de la Suicide Squad mourraient, et Starro semble être un méchant parfait pour justifier des pertes massives.

La brigade suicide aura un casting géant avec Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis et Jai Courtney reprenant tous leurs rôles de 2016 Suicide Squad. Rejoindre le casting sont Idris Elba, John Cena, Michael Rooker, Alice Braga, Nathan Fillion, Pete Davidson, Sean Gunn, David Dastmalchian, Flula Borg, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Storm Reid et Taika Waititi. Ce sera le 11e film se déroulant dans le DCEU et agira comme un redémarrage en douceur pour le Suicide Squad séries. La brigade suicide arrivera dans les salles et HBO Max le 6 août 2021.

