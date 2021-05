Starlink: le projet Internet par satellite de SpaceX

Starlink est le nom d’un réseau satellite que la société de vols spatiaux privée SpaceX développe pour fournir un accès Internet à faible coût à des endroits éloignés. Alors que SpaceX espère finalement avoir jusqu’à 42000 satellites dans cette soi-disant mégaconstellation, la taille et l’échelle du projet Starlink ont ​​troublé les astronomes et les observateurs du ciel amateurs, qui craignent que les objets brillants en orbite interfèrent avec les observations de l’univers.

Le plan initial

La proposition Internet par satellite de SpaceX a été annoncée en janvier 2015. Bien qu’elle n’ait pas reçu de nom à l’époque, le PDG Elon Musk a déclaré que la société avait déposé des documents auprès des régulateurs internationaux pour placer environ 4 000 satellites en orbite terrestre basse.

« Nous parlons vraiment de quelque chose qui est, à long terme, comme la reconstruction d’Internet dans l’espace », a déclaré Musk lors d’un discours à Seattle lors de la révélation du projet. (Musk possède également la société de voitures électriques Tesla, mais Tesla ne produit pas de satellites.)

L’estimation initiale du nombre de satellites par Musk a rapidement augmenté, car il espérait capturer une partie du marché mondial de la connectivité Internet estimé à 1 billion de dollars pour l’aider à réaliser sa vision de la colonisation de Mars. La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a autorisé SpaceX à piloter 12 000 satellites Starlink, et la société a déposé des documents auprès d’un organisme de réglementation international pour loyer jusqu’à 30 000 engins spatiaux supplémentaires.

Pour mettre cela en perspective, seuls environ 4 300 satellites artificiels actifs sont actuellement en orbite autour de la Terre, et seulement 11 670 ont déjà été lancés au cours de toute l’histoire, selon l’Agence spatiale européenne.

SpaceX a lancé ses deux premiers vaisseaux d’essai Starlink, nommés TinTinA et TinTinB, en février 2018. La mission s’est bien déroulée. Sur la base des données initiales, la société a demandé aux régulateurs d’autoriser sa flotte à opérer à des altitudes inférieures à celles initialement prévues, et la FCC a accepté.

Les 60 premiers satellites Starlink ont ​​été lancés le 23 mai 2019 à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. Les satellites ont atteint avec succès leur altitude opérationnelle de 550 kilomètres (340 miles) – suffisamment bas pour être abattus sur Terre par la traînée atmosphérique en quelques années afin qu’ils ne deviennent pas des débris spatiaux une fois qu’ils meurent.

Les 60 premiers satellites de communication Internet Starlink de SpaceX sont lancés en même temps dans cette animation d’images prises lors du lancement réussi du 23 mai 2019 depuis la station aérienne de Cap Canaveral, en Floride. (Crédit d’image: SpaceX)

Comment fonctionnent les satellites Starlink

La version actuelle de chaque satellite Starlink pèse 573 livres. (260 kilogrammes) et est, selon le magazine Sky & Telescope, à peu près la taille d’une table.

Plutôt que d’envoyer des signaux Internet via des câbles électriques, qui doivent être physiquement posés pour atteindre des endroits éloignés, l’internet par satellite fonctionne en transmettant des informations à travers le vide de l’espace, où il se déplace 47% plus rapidement qu’avec un câble à fibre optique, a rapporté Business Insider. .

Internet par satellite actuel fonctionne à l’aide de gros vaisseaux spatiaux qui gravitent autour de 22 236 miles (35 786 km) au-dessus d’un endroit particulier de la Terre. Mais à cette distance, il y a généralement des retards importants dans l’envoi et la réception des données. En étant plus proches de notre planète et en mettant en réseau ensemble, les satellites de Starlink sont censés transporter rapidement de grandes quantités d’informations vers n’importe quel point de la Terre, même au-dessus des océans et dans des endroits extrêmement difficiles d’accès où les câbles à fibre optique seraient coûteux à poser. vers le bas.

Musk a déclaré que le réseau Starlink serait en mesure de fournir une couverture Internet « mineure » après la mise en service de 400 engins spatiaux et une couverture « modérée » après la mise en service d’environ 800 satellites.

Fin mai 2021, SpaceX avait lancé plus de 1730 satellites Starlink au total. La constellation fournit désormais un service haut débit dans certaines régions du monde, dans le cadre d’un programme de test bêta.

Les utilisateurs au sol accèdent aux signaux haut débit à l’aide d’un kit vendu par SpaceX. Le kit contient une petite antenne parabolique avec trépied de montage, un routeur wifi, des câbles et une alimentation, selon le site Web de la société.

Polémique sur Starlink

Quelques jours après le premier lancement de Starlink à 60 satellites, les observateurs du ciel ont repéré une chaîne linéaire de perles alors que le vaisseau spatial sifflait au-dessus de leur tête tôt le matin. Des guides en ligne ont montré aux autres comment retracer l’affichage spectaculaire.

« C’était un spectacle assez incroyable, et je criais » Owowowow! » lorsque le «train» lumineux d’objets est entré en vue », a précédemment déclaré à 45secondes.fr par e-mail le traqueur par satellite basé aux Pays-Bas Marco Langbroek. « Ils étaient plus brillants que je ne l’avais prévu. »

Cette luminosité a été une surprise pour presque tout le monde, y compris SpaceX et la communauté astronomique. Les chercheurs ont commencé à paniquer et ont partagé des photos de traînées de satellites dans leurs données, comme celle-ci de l’observatoire Lowell en Arizona.

Ils ont exprimé des inquiétudes particulières concernant les futures images de télescopes très sensibles tels que l’observatoire Vera Rubin (anciennement connu sous le nom de Large Synoptic Survey Telescope), qui étudiera l’univers entier avec des détails exquis et devrait être mis en ligne en 2022. Les radio-astronomes sont également planification des interférences des antennes radio de Starlink.

En rapport: En photos: SpaceX lance un troisième lot de 60 satellites Starlink en orbite

L’Union astronomique internationale a exprimé ses inquiétudes dans une déclaration publiée en juin 2019. « Les constellations de satellites peuvent constituer une menace importante ou débilitante pour d’importantes infrastructures astronomiques existantes et futures, et nous exhortons leurs concepteurs et déployeurs ainsi que les décideurs politiques à travailler avec l’astronomie communauté dans un effort concerté pour analyser et comprendre l’impact des constellations de satellites », indique le communiqué.

SpaceX a reçu plus de réactions négatives en septembre 2019, lorsque l’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé qu’elle avait ordonné à son satellite Aeolus d’entreprendre des manœuvres d’évitement et d’éviter de s’écraser sur «Starlink 44», l’un des 60 premiers satellites de la mégaconstellation. L’agence a pris des mesures après avoir appris de l’armée américaine que la probabilité d’une collision était de 1 sur 1000 – 10 fois plus élevée que le seuil de l’ESA pour effectuer une manœuvre d’évitement de collision.

Ce que SpaceX prévoit de faire

SpaceX a déclaré qu’il travaillera avec des organisations et des agences spatiales pour atténuer les impacts de sa mégaconstellation. Et la société a essayé d’apaiser les inquiétudes des astronomes concernant l’effet de Starlink sur le ciel nocturne.

« SpaceX est absolument déterminé à trouver une voie à suivre afin que notre projet Starlink n’entrave pas la valeur de la recherche que vous entreprenez tous », a déclaré Patricia Cooper, vice-présidente des affaires gouvernementales par satellite de SpaceX, aux astronomes lors d’une réunion de janvier 2020 de l’Américain. Astronomical Society à Honolulu, a rapporté Nature.

SpaceX a pris des mesures à cet effet. Par exemple, les visières sportives des satellites Starlink ont ​​récemment été lancées, conçues pour empêcher la lumière du soleil de briller trop fort sur leurs parties les plus réfléchissantes.

Mais le grand nombre de satellites dans les mégaconstellations de SpaceX et d’autres sociétés spatiales privées, telles que OneWeb, suggèrent que la pollution lumineuse et d’autres problèmes peuvent continuer, et les partisans ont appelé à une réglementation plus stricte de la part des agences gouvernementales.

«Voici un cadeau pour les dirigeants du monde, une tâche plus non partisane que toute autre qui nous a précédé: protéger nos cieux», a écrit la stargazer Arwen Rimmer dans The Space Review, une publication hebdomadaire en ligne consacrée aux essais et aux commentaires sur l’espace, au début de 2020.

Ressources supplémentaires

Regardez cette vidéo décrivant le projet de satellite Starlink, de SpaceX.

Lisez comment l’astrophysicien Ethan Siegel pense que SpaceX peut réparer les dommages causés par les satellites Starlink à l’astronomie, publié dans Forbes.

Suivre la #starlink hashtag sur Twitter pour connaître les dernières nouvelles et opinions sur Starlink.

Cet article a été mis à jour le 28 mai 2021 par Mike Wall, rédacteur principal de 45secondes.fr.