Stargirl: Voici Eclipso, la nouvelle menace de la saison 2

“Stargirl” a atteint la fin de sa première saison avec un résultat spectaculaire dans lequel il a pu prouver qu’il s’agit de l’une des séries de super-héros actuelles qui comprend le mieux ses personnages. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison mais avec une nuance, elle n’appartiendra plus à la Univers DC, mais sera diffusé sur Le Cw, donc vraisemblablement il sera encadré dans le arrowverse.

C’est bien, d’une part, car on peut voir Courtney Whitmore participer à un univers partagé avec d’autres stars du monde de la télévision comme ‘Flash’ ou ‘Supergirl‘, mais il y aura aussi des changements dans une série qui ne semble pas en avoir besoin. En fait, on parle déjà que La tenue de la cour peut changer et sa conception serait présentée au DC Fandome. Un autre attrait de la série est que de nombreux personnages de l’univers de la bande dessinée sortent, tels que Chevalier brillant.

CI-DESSOUS SONT LES SPOILERS DU DERNIER CHAPITRE DE LA PREMIÈRE SAISON DE STARGIRL. MAIS VOUS NE L’AVEZ PAS VU, NOUS VOUS RECOMMANDONS D’ARRÊTER DE LIRE.

Maintenant il semble que Eclipso sera la menace de la saison 2 être «sauvé» par Shyv à la fin du chapitre. Eclipso a un bon parcours dans la bande dessinée. Il est apparu pour la première fois dans «House of the Secrets», en 1963 dans différentes versions. Dans le plus populaire, le scientifique spécialisé dans l’énergie solaire, Bruce Gordon, a été attaqué par un sorcier alors qu’il enquêtait sur une éclipse. Dit sorcier a attaqué Gordon avec un diamant noir, qui a causé cette étrange personnalité qui était entrée dans le scientifique émergé à chaque fois qu’il y avait une éclipse. Plus tard, son histoire d’origine a été renouvelée en ajoutant que Bruce Gordon a été attaqué par un démon avec une âme piégée dans un diamant noir semblable à celui vu dans “Stargirl”.

Cette qualité d’esprit provoque Eclipso peut posséder des corps à volonté ou même un grand groupe de personnes, rendant les gens contrôlés très puissants. Les autres capacités des personnages sont celles de voler et modifier sa taille à volonté, en plus de tirer des explosions d’énergie. Ça oui, Bruce Gordon a une faiblesse importante, le soleil le dérange. (Via Cinemablend).

Comment s’intègre-t-il dans Stargirl?

La vérité est que c’est un inconnu comment le personnage entrera dans le monde de “Stargirl”. Le personnage semble être encouragé par Cindy Burman à sortir, mais les motifs sont inconnus. Évidemment, Shyv cherchera à se venger pour l’humiliation qu’elle a subie en étant battue plusieurs fois par la Cour, mais nous ne savons pas comment il mettra Eclipso à ses côtés. Dans tous les cas, il convient de noter que l’American Injustice Society n’est pas complètement vaincue, car Rick épargne la vie de Solomon Grundy, et du reste des méchants tels que Sportsmaster ou Huntress ne sont pas certains qu’ils sont morts. En fait, le seul avec des preuves de sa mort est Brainwave, dont nous voyons le meurtre, et vraisemblablement Homme des glaces, qu’il est écrasé par Mike, pour qu’une résurgence de l’organisation criminelle puisse survenir. Nous devrons attendre le DC Fandome pour voir si nous connaissons plus de détails.

