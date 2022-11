Stargirl annulée à The CW et se terminera avec la saison en cours

Il semble que les annulations de DC à The CW arrivent toujours avec Fille des étoiles étant la dernière victime. Bien que la troisième saison de l’émission ait été diffusée sur le réseau et qu’elle semble avoir évité la hache, Deadline a rapporté que Fille des étoiles rejoindra la longue liste d’émissions scénarisées qui se sont terminées à The CW au cours des six derniers mois. Fille des étoiles prendra fin le 7 décembre lorsque la finale de la saison trois sera diffusée.





Alors que de nombreuses séries précédemment annulées se sont terminées sans aucun avertissement, il semble que le Fille des étoiles L’équipe était consciente que l’épée de Damoclès était suspendue au-dessus d’eux et a eu la chance d’écrire une fin appropriée pour le spectacle. Fille des étoiles le créateur Geoff Johns a déclaré à propos de la nouvelle :

« Stargirl a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur pour de nombreuses raisons. Avec tous les changements de brassage sur le réseau, nous savions que c’était peut-être la dernière saison, alors nous avons écrit avec cela à l’esprit et avons livré ce que je crois être le meilleure saison de Stargirl à ce jour, avec une clôture créative complète. Les acteurs et l’équipe sont extraordinaires, et je tiens à les remercier de m’avoir aidé à donner vie à cette série. Brec a incarné Courtney de toutes les manières possibles – avec grâce, force et humour – dépassant mes attentes les plus folles. Je suis reconnaissant à WBTV et The CW de nous avoir donné une maison pour raconter cette histoire et honorer ma défunte sœur bien-aimée, et je suis plus que reconnaissant envers la presse et les fans qui nous ont toujours défendus pendant trois saisons incroyables . La plupart des séries ne vont jamais aussi loin. Nous ne pourrions pas être plus fiers de notre série et de la communauté de fans qu’elle a créée ! »

Fille des étoiles La star Brec Bassinger a également commenté la fin de la série, remerciant tous ceux qui ont soutenu la série et qualifiant son passage dans la franchise DC de « plus grand honneur ». Dit-elle:

« Jouer à Stargirl et faire partie de l’univers DC a été le plus grand honneur, et je suis tellement reconnaissant pour chaque instant. Je voudrais remercier notre leader intrépide Geoff Johns, ainsi que WBTV, The CW, le casting et l’équipe de Stargirl, et bien sûr, les fans. Merci. Cette émission vivra à jamais dans mon cœur. »





Est-ce que Stargirl est la seule émission annulée à la CW ?

La CW est maintenant sous un nouveau propriétaire, Nexstar ayant récemment acheté une part de 75% dans le réseau, laissant les propriétaires actuels Paramount et Warner Bros. Discovery avec 12,5% chacun. Alors que Nexstar continuera à tirer du contenu des deux studios avec d’autres fournisseurs, jusqu’à présent, la majorité des nouvelles provenant de The CW concernent toutes les émissions qui ne se poursuivront pas sur le réseau.

En mai, les fans de DC ont été choqués lorsque la hache est tombée sur Les légendes de demain de DC, Batwoman et nouvelle série Noémie. De plus, Le flash a été annoncé plus tard pour se terminer avec sa 9e saison, et de nombreux autres spectacles tels que Dynastie, Charmed, Nancy Drew et Riverdale ont tous mordu la poussière. Qu’il s’agisse Fille des étoiles sera la dernière des annulations est encore à voir, mais le nombre d’émissions populaires toujours actives sur le réseau continue de baisser.