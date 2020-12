Stargate SG1 arrive sur Netflix alors que plus d’informations sont révélées sur un redémarrage

Enfin, les abonnés Netflix peuvent profiter de l’une des émissions de science-fiction les plus belles et les plus anciennes des années 90, « Stargate SG1 ».

Définie comme une suite directe du film de 1994 du scénariste et réalisateur Roland Emmerich « Stargate » avec Kurt Russell (Colonel Jack O’Neill) et James Spader (Dr Daniel Jackson), la série télévisée met en vedette Richard Dean Anderson et Michael Shanks dans le rôle d’O’Neill et Jackson respectivement et ajoute les acteurs Amanda Tapping (Maj. Samantha Carter) et Christopher Judge (Teal’c).

Situé quelques années après le film et suite à la mission réussie sur la planète Abydos, le programme Stargate a été arrêté. Ou c’était le cas, jusqu’à ce que quelqu’un compose la porte des étoiles et que le System Lord Apophis et deux guerriers de Jaffa entrent de manière inattendue dans le complexe de Cheyenne Mountain; ils kidnappent un pauvre officier de l’USAF et se retirent rapidement, suggérant qu’il y a une menace beaucoup plus grande dans la galaxie qu’on ne l’avait initialement perçu.

Le colonel O’Neill est sorti de sa retraite pour mener une nouvelle expédition à Abydos afin de retrouver un vieil ami – le Dr Jackson, un nouvel ennemi – le Goa’uld et 214 glorieux épisodes d’action et d’aventure alimentés par Naquadah.

Les abonnés d’Amazon Prime ont accès à la série depuis un certain temps, avec en prime d’excellentes émissions dérivées « Stargate: Atlantis » et « Stargate: Universe ». Un avantage supplémentaire est que cela pourrait aider à accélérer le redémarrage. Oui, vous avez bien lu.

« Stargate SG1 » n’avait pas peur de se moquer de lui-même et le 200e épisode l’a fait, avec brio (Crédit d’image: MGM)

Ancien producteur exécutif de « Stargate » Joseph Mallozzi m’a dit , « Eh bien, quelqu’un m’a demandé combien de chevrons ont été verrouillés. Je leur ai dit cinq, » Gateworld rapports .

«À vrai dire, nous n’avons jamais été aussi près d’une quatrième série Stargate.… Les fans de Stargate qui souffrent depuis longtemps pourraient enfin être récompensés. À condition que quelques éléments cruciaux se mettent en place», a écrit Mallozzi sur son blog en juillet, ça.

Ce n’est pas la première fois que l’on tente de redonner vie à la populaire émission de science-fiction. En 2018, il y avait une mini-série à petit budget, OK mais pas géniale appelée « Stargate: Origines « qui se concentrait sur la trame de fond de la jeune Catherine Langford. Avant cela, la star de » Atlantis « Joe Flanigan essayé de sauver la franchise de la faillite imminente de MGM, mais l’accord a échoué à la suite d’un changement de direction au studio.

La science-fiction a commencé à prendre un ton plus sombre et plus granuleux suite au succès d’émissions comme « Battlestar Galactica » et ne voulant pas être laissée pour compte, « Stargate Universe » est né. Malheureusement, à la suite de mauvaises notes, cette retombée largement sous-estimée n’a pas réussi à remporter une troisième saison. La franchise «Stargate» a finalement été fermée en mai 2011.

Le producteur exécutif de Stargate, Joseph Mallozzi, donne de nouveaux indices sur ce à quoi pourrait ressembler le projet de longue date de Brad Wright, Stargate, et à quel point il est proche d’un feu vert. https://t.co/g9PGXx0jRy @stargatecommand @BaronDestructo @bradtravelers #StargateNow9 septembre 2020

Ce nouveau projet vient de Brad Wright, qui a co-créé les trois séries télévisées précédentes, selon Gateworld . Wright travaille sur quelque chose depuis près de deux ans maintenant, mais la pandémie COVID-19 a repoussé les pitchs, une reprise officielle et un démarrage de la production, selon TK ?. Wright lui-même a déclaré au printemps qu’il essayait toujours de lancer le projet.

« Nous travaillons sur quelque chose. C’est très excitant », a déclaré Wright dans un entretien avec The Companion. «C’est quelque chose dont nous parlons depuis un moment maintenant. Et j’adore ça – je suis ravi d’avoir la possibilité de le faire un jour bientôt. Ou un jour, point final!

« Je vais dire ceci: il existe dans l’univers que vous connaissez déjà. Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas une chose complètement nouvelle. C’est une continuation. Et je vais en rester là. Je n’ai pas le droit de dire rien de plus! Je suis juré de garder le secret. «

Voici nos 10 meilleurs épisodes de « Stargate SG1 », sans ordre particulier autre que chronologique.

« Le tourment de Tantale » (S01, E10)

« Une question de temps » (S02, E15)

« Vacances » (S02, E18)

« 1969 » (S02, E21)

«Mises à jour» (S04, E03)

« Fenêtre d’opportunité » (S04, E06)

«2010» (S04, E16)

«2001» (S05, E10)

« 200 » (S10, E06)

« Sans fin » (S10, E20)

