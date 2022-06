Starfield : Vous pouvez construire votre propre vaisseau spatial et même le piloter !

En tant que membre de Vitrine des jeux Xbox et Bethesda beaucoup de nouvelles informations et de détails sur le prochain jeu de rôle d’action Champ d’étoiles partagé avec le public. Un élément en particulier est au premier plan et devrait beaucoup attirer l’attention des fans : votre propre vaisseau spatial.

Comme nous le voyons dans la première vidéo de gameplay, celle-ci peut être la vôtre peut être entièrement personnalisé. C’est donc à vous de choisir le moyen de transport que vous utilisez pour aller dans l’espace et explorer l’immense monde du jeu.

Construisez un avant-poste et votre propre vaisseau spatial

Dans « Starfield », vous pouvez non seulement propre avant-poste construire, mais aussi votre propre vaisseau spatial selon vos souhaits. Vous pouvez choisir les membres d’équipage et personnaliser entièrement l’apparence et la mise en page.

Découvrez le gameplay officiel de Starfield ici:

Il y a divers modules, constructeurs de navires et plus. Dans la vidéo de gameplay, nous voyons des navires complètement différents qui sont complètement différents en termes de forme, de couleur et de modules intégrés. En particulier, le pont à partir duquel vous contrôlez votre navire est très détaillé, tout comme les différents ponts de navires où vous pouvez également rencontrer votre équipage.

Nous recherchons un artefact à Starfield. © Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios

La douceur du foyer

À côté de votre avant-poste, votre vaisseau spatial devrait probablement l’endroit le plus important de tout l’univers soyez là où vous vous sentez chez vous à tout moment. Nous ne pouvons que deviner quelles autres caractéristiques un vaisseau spatial aura dans « Starfield ». Cependant, Bethesda semble avancer un peu avec la création d’un hub mobile dans l’immense monde du jeu. Effet de masse orienter et offrir aux joueurs exactement ce qu’ils attendent d’un tel titre.