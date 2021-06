Starfield, un nouveau jeu de science-fiction tentaculaire, sera lancé en novembre 2022. Regardez la première bande-annonce.

Bethesda Game Studios a annoncé dimanche 13 juin la date de sortie de son nouveau jeu d’aventure spatial épique « Starfield ».

Dans une vitrine Microsoft et Bethesda E3 aujourd’hui, la société basée dans le Maryland a confirmé les fuites récentes avec une sortie le 11 novembre 2022 pour « Starfield » – ainsi qu’une bande-annonce de premier aperçu. Le jeu fera ses débuts exclusivement sur PC et Xbox Series X de Microsoft | console S.

« Starfield » est le premier nouvel univers majeur de Bethesda en 25 ans, d’un studio surtout connu pour les franchises « Elder Scrolls » et « Fallout ». Mais ce n’est pas la première franchise spatiale de Bethesda, car la société est également connue pour ses divers jeux « Doom » et « Star Trek » – et on dit qu’elle travaille également sur une reprise de la série « Commander Keen » des années 1990.

Starfield, le jeu de science -fiction tant attendu de Bethesda Game Studios, sera lancé le 11 novembre 2022. (Crédit image : Bethesda Game Studios)

« Il y a une vraie magie lorsque vous entrez dans un nouveau monde et que vous pouvez vous l’approprier », a déclaré Todd Howard, le producteur exécutif de Bethesda, lors d’une présentation en direct de l’E3. La conférence de cette année se déroule dans un format en ligne uniquement en raison des restrictions de quarantaine pandémique en cours.

« Nous créons un nouvel univers avec » Starfield « , situé dans des centaines d’années dans notre avenir », a poursuivi Howard. « C’est une épopée sur l’espoir ou l’humanité partagée … C’est un jeu auquel nous avons rêvé de jouer, et ce n’est que maintenant que nous avions le matériel, la technologie et l’équipe. » Howard a offert un autre aperçu de l’univers de Starfield dans une vidéo de making-of dévoilée par le Washington Post.

Bien que Howard n’ait pas fait allusion à « l’équipe » en détail, il est possible qu’il fasse référence aux poches profondes de Microsoft, qui a acheté Bethesda pour un 7,5 milliards de dollars l’an dernier .

« Nous nous engageons à forger la prochaine ère du jeu, à créer des mondes jamais possibles auparavant, à déverrouiller le jeu sur tous les appareils et à offrir la puissance des jeux à tout le monde », a déclaré Sarah Bond, responsable de l’expérience des créateurs Xbox, à l’E3.

Malgré les assurances de Bond selon lesquelles le gameplay de Microsoft est possible « sur tous les appareils », il semble que « Starfield » ne sera pas proposé pour les plates-formes Sony PlayStation ou Nintendo Switch, du moins pendant un certain temps. « Oui, c’est exclusif », a déclaré Bond à propos du jeu.

le bande-annonce de deux minutes ne montre que quelques aperçus de ce que « Starfield » a à nous offrir, mais vous pouvez voir un astronaute errer autour de sa base d’origine, puis un membre d’équipage préparer son vaisseau spatial futuriste pour le vol, sur ce qui semble être une surface lunaire. Curieusement, un robot semble errer à proximité du vaisseau spatial pendant le démarrage – peut-être une allusion à une sorte d’assistant de mission.

« Nous sommes arrivés au début du dernier voyage de l’humanité », dit en partie la bande-annonce. « C’est pourquoi nous sommes ici – pour discuter de ce qui existe. »

En 2019, Howard a laissé entendre que voyager dans l’espace dans « Starfield » serait une expérience déchirante. « Voyager dans l’espace dans notre jeu, je veux dire que c’est comme un vol dans les années 40, comme si c’était dangereux », a déclaré Howard lors d’une discussion sur l’E3 Coliseum, selon PC Gamer , dont la société mère Future possède également 45secondes.fr. « C’est toujours dangereux d’aller explorer, même si beaucoup de gens le font », a ajouté Howard.

« Starfield » a été annoncé pour la première fois en 2018 avec une bande-annonce encore plus vague qui site d’actualités sur les jeux Polygon interprété comme « un jeu de tir à la première personne/RPG [role-playing game] hybride. » Les rumeurs du projet, cependant, ont commencé en 2013 lorsque Bethesda a déposé le nom « Starfield » avec « Fallout 4 », GameSpot signalé .

Bethesda a offert quelques détails supplémentaires sur « Starfield » sur son site internet , affirmant que cela permettrait la création de personnages ouverts (que les joueurs de « Elder Scrolls » apprécient depuis longtemps) et un format de jeu de rôle (RPG) en monde ouvert. Il a promis plus de mises à jour sur son site Web et Chaîne Discord .

Les principaux concurrents spatiaux récents de « Starfield », y compris le version remasterisée de la trilogie « Mass Effect » de BioWare, sorti en mai, avec « Halo: Infinite » de Microsoft, qui sort cet automne après un retard induit par la pandémie et a également été discuté lors de l’E3.

