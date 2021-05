Starfield pourrait apparaître à la conférence E3 2021

KONNER & SOHNEN Könner & Söhnen groupe électrogène KS10000E-3 8KW triphasé

PRÉ-VENTE ! Arrivage JUIN 2021 ! 'TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT' Les produits « Könner & Söhnen » sont le résultat de nombreuses années d'expérience de spécialistes allemands. Les groupes électrogènes et les outils de jardinage de Könner & Söhnen ont été créés en Allemagne pour incarner le concept de « technique populaire » comme synonyme de qualité et de prix abordable. Konner & Sohnen groupe électrogène KS10000E-3 ATS 8KW triphasé Spécialement pour la marque Könner & Söhnen, les ingénieurs allemands ont créé des moteurs de la série K&S,; qui ont passé des tests de plusieurs heures et à plusieurs niveaux, c'est pourquoi ils sont si fiables. Les moteurs Könner & Söhnen répondent à toutes les normes de qualité mondiales et européennes, y compris le niveau d'émissions nocives et le niveau sonore. Ceci est prouvé par les certificats de qualité européens. Chaque moteur et chaque groupe électrogène ont leur propre numéro de série, ce qui nous permet de contrôler la qualité de la production et du service. Les moteurs Könner & Söhnen ont un démarrage facile et de faibles vibrations. La gamme de générateurs à essence KS 7000 est équipée d'un moteur 1 cylindre fiable de 18 ch. Le panneau de contrôle du générateur pratique et ergonomique vous permet de contrôler facilement l'ensemble de l'unité et ne nécessite pas de compétences supplémentaires. L'affichage LED intelligent moderne indiquera toujours le nombre d'heures travaillées, la fréquence et la tension de sortie. Les informations sur l'écran permettent de contrôler la charge de l'appareil et de maintenir en temps opportun le générateur, prolongeant la durée de vie de l'opération. Les générateurs Könner & Söhnen sont équipés d'un alternateur synchrone haut de gamme avec un bobinage 100% cuivre. Seul un bobinage en cuivre peut supporter des charges maximales sans aucun dommage pour assurer un fonctionnement fiable à long terme du groupe électrogène. Le système de démarrage facile vous permet de démarrer le moteur rapidement et de le faire sans trop d'effort. Pour faciliter l'utilisation, les générateurs de ce type ont trois types de démarrage : manuel, électrique et automatique. Les générateurs «Könner & Söhnen» sont équipés d'un réservoir de carburant en acier élargi, qui prolonge la durée de fonctionnement du générateur sans faire le plein. L'indicateur de niveau de carburant est situé sur le réservoir pour une utilisation facile. Tous les modèles de générateurs Könner & Söhnen sont équipés de pieds en caoutchouc pour réduire les vibrations. Grâce à l'amortisseur en caoutchouc, le générateur de travail n'endommagera pas le revêtement de sol et le revêtement du cadre ne sera pas rayé. La marque Könner&Söhnen:; Reconnue dans le monde entier, « la qualité traditionnelle allemande » constitue notre ADN. Nos spécialistes ont concentré leurs efforts pour que tous les produits soient de qualité supérieure à leurs concurrents, tout en étant plus abordables et plus pratiques en termes de service et de...