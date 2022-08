Starfield participera à la Gamescom, mais il n’y aura pas de nouveau gameplay

Tout le monde plaide pour plus d’informations sur Starfield même après sa révélation massive de 15 minutes cette saison. L’événement de fans de la Gamescom de la semaine suivante en Allemagne comporterait apparemment des jeux Starfield. Cependant, il s’avère que les attentes des fans étaient peut-être un peu trop élevées.

Un article de presse affirmant que les joueurs pourraient regarder les jeux Redfall et Starfield lors de l’événement des fans de Bethesda le 26 août a momentanément fait sensation sur le subreddit Starfield. Pour voir une rediffusion de Xbox et les démonstrations de gameplay de Bethesda Games Showcase pour Redfall et Starfield, il avait été modifié au moment où nos collègues TechRadar l’ont lu.

Bethesda semble maintenant avoir modifié la page d’actualités une fois de plus et supprimé toutes les références à Starfield participant à l’événement des fans. Cette théorie est donc réfutée.

A la Gamescom, Starfield sera présent sur le stand de Bethesda. Il indique qu’un robot compagnon VASCO grandeur nature sera disponible pour que les gens puissent faire une pause et prendre des photos avec. Il pourrait également y avoir une répétition de la révélation du gameplay de Bethesda à partir de juin. Cependant, nous n’anticipons rien de nouveau.

En ce qui concerne les événements restants, vous pouvez voir le plan Livestream de Xbox pour le jeudi 25 août prochain dans notre calendrier Gamescom 2022.

Au cours de ses six heures de couverture du stand, il a l’intention de présenter une variété de jeux et d’entreprises, notamment Pentiment, Microsoft Flight Sim et Minecraft Legends. Malheureusement, aucun mot de Starfield.

Le 23 août, il y aura également la vitrine Opening Night Live, qui sera animée par Geoff Keighley. Je m’attendais à ce que Keighley fasse la promotion de l’apparition de Bethesda sur la scène de l’ONL comme il le fait avec la majorité de la programmation.

Je n’exclurai pas le potentiel d’être choqué, mais étant donné que nous avons récemment assisté à un examen assez approfondi du gameplay, je soupçonne que Bethesda n’aura rien de nouveau à voir avant la fin de cette année.