Starfield: de nouvelles fuites pour le RPG spatial de Bethesda sont apparues

TENA Lady Extra Plus - Protections anatomiques pour femmes - 16 pièces - Protèges-slips

Les protections TENA Lady Extra Plus sont idéales si vous avez de légères fuites urinaires. Grâce à la toute nouvelle technologie InstaDRY, des quantités encore plus importantes de liquide sont absorbées encore plus rapidement. De plus, elle est conçu pour s'adapter à votre corps et est particulièrement confortable sur votre peau. ↵ ↵Grâce à la triple protection, vous êtes protégé contre les fuites, l'humidité et les odeurs désagréables. Le protège-slip est donc votre garantie de sécurité en cas de fuites urinaires légères dans votre vie quotidienne. ↵ ↵Le neutralisant d'odeurs Fresh Odour Control avec ses micro-perles de fraîcheur dans la TENA Lady Extra Plus prévient les odeurs désagréables avant même qu'elles ne se manifestent. ↵Les avantages de TENA Lady Extra Plus ↵ ↵ ⇥une sécurité absolue grâce à la technologie InstaDry pour une absorption ultra-rapide ↵ ⇥surface Silky Softness douce et soyeuse ↵ ⇥neutralisant d'odeurs Fresh Odour Control ↵ ⇥le noyau absorbant Dry Fast Core permet de garder les liquides en toute sécurité ↵ ⇥agréablement féminin grâce à des motifs imprimés ↵ ⇥idéal également pour les voyages grâce à l'emballage individuel hygiénique ↵ ⇥dimensions approximatives : 34 cm de long, 12,4 cm de large, seulement 1,4 cm d'épaisseur ↵ ↵TENA Lady Extra Plus convient pour ↵ ↵ ⇥des fuites urinaires légères à modérées ↵ ⇥application jour et nuit ↵ ↵Matériel utilisé dans le TENA Lady ↵ ↵ ⇥testé dermatologiquement ↵ ⇥la surface de la matière est douce et soyeuse, semblable à du textile, et procure une sensation de douceur sur le corps ↵ ↵Tena Lady en comparaison ↵ ↵ ↵ ↵Variante ↵Force d'aspiration MDS ↵Force d'aspiration ISO ↵Taille ↵ ↵ ↵ ↵ ↵Mini Plus ↵125 ml ↵325 ml ↵26 cm ↵ ↵ ↵Normal ↵150 ml ↵350 ml ↵28 cm ↵ ↵ ↵Extra ↵280 ml ↵585 ml ↵34 cm ↵ ↵ ↵Extra Plus ↵310 ml ↵596 ml ↵34 cm ↵ ↵ ↵Maxi ↵450 ml ↵798 ml ↵38 cm ↵ ↵ ↵Maxi Night ↵470 ml ↵1.020 ml ↵39 cm ↵ ↵ ↵ ↵