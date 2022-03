Starfield : 8 Seconds of Game révèle des graphismes et des « compagnons mémorables »

Bethesda présente la nouvelle aventure de science-fiction Champ d’étoiles progressivement dans les mises à jour des développeurs. Le voyage a commencé. Et le nom aussi Dans le Starfield réellement programmer.

Nous sommes désormais autorisés à deuxième épisode de la série vidéo saluer. Et comme la première partie, la vidéo suivante cache immédiatement quelques détails passionnants sur le jeu, qui n’a eu lieu que sur 11 novembre 2022 apparaît.

Des compagnons mémorables dans Starfield ?

On parle de quelque chose qui devrait améliorer un peu l’expérience de jeu. directeur de jeu Todd Howard explique que de son point de vue, peu importe ce que écrivez-leur pour une histoire voudrais. C’est beaucoup plus l’histoire que vous vivez et que vous écrivez vous-même en tant que joueur. Ce sont eux choses uniquesque vous rencontrez dans le jeu, qui se produisent en un instant.

Et il n’a pas tout à fait tort. Bien sûr, il y a toujours instants magiquesqu’à travers un scénario et peut être déclenché de manière ciblée. Mais si nous regardons des titres comme fortnite, Anneau Elden ou par exemple World of Warcraft regarder, il devient rapidement clair que ce ne sont pas seulement les scénarios donnés dont nous nous souvenons. Ce sont les rencontres avec envahisseurs sanguinairesla victoire avec le raid entier, c’est-à-dire une troupe uniqueà propos du roi-liche ou quelque chose comme ça Emplacement numéro 1, pour lequel nous nous sommes battus avec acharnement dans un titre de bataille royale. Nous pouvons encore nous souvenir de certains dîners de poulet aujourd’hui.

Nous pouvons vivre des choses similaires à Starfield, dit Todd Howard. Mais il y a une chosequi en est aussi une ici jouer un grand rôle.

Et ce sont les camarades. Les compagnons jouent également un rôle majeur dans le nouvel univers star de Bethesda et il y a un petit teaser ici 8 secondes de jeumontrant l’un de ces compagnons : Vasco.

C’est Vasco, notre copain voleur ? ! © Béthesda

Mis à part le fait que c’est assez évident Graphiques en jeu actes, ce qui en soi serait remarquable, nous sommes accueillis par une formulation plutôt amicale :

« Bonjour, capitaine. Comment puis-je aider ? »

Selon Howard, ils savent que c’est une grande partie, c’est pourquoi ils y ont mis beaucoup d’énergie. Cela devrait jouer un grand rôle dans ce que ces autres personnages ressentent pour vous et ce qu’ils ressentent pour vous.

Selon l’artiste principal, lorsque vous êtes en déplacement et qu’un compagnon commente l’actualité, c’est comme si Istvan Pely bon et correct. Il est très important de créer un tel sentiment plus immersif.

Bien sûr, ce n’est pas nouveau. Cependant, il est excitant d’entendre qu’il y a des compagnons à Starfield qui se soucient de notre bien-être. Dans Effet de masse ou Dragon Age Après tout, cela a-t-il plutôt bien fonctionné ?

